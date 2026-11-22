Britanski vozač Luis Hamilton poludio zbog ponašanja njegovog klupskog kolege Šarla Leklera, sa kojim je imao sudar.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Trka Formule 1 u Las Vegasu dobila je neočekivani epilog, pošto su se u 38. krugu sudarila dvojica vozača iz istog tima. Šarl Lekler je izazvao incident zbog kojeg je Luis Hamilton burno reagovao, pa čak i opsovao klupskog kolegu.

Lekler je pokušao da prestigne Hamiltona i tom prilikom zakačio njegov bolid, a ispostavilo se da je taj incident pokvario trku za obojicu Ferarijevih vozača. Luis Hamilton je pao na deseto mjesto i do kraja uspio da stigne tek do sedme pozicije, dok je Šarl Lekler zbog ovog incidenta kažnjen sa 10 sekundi.

Da između dvojice vozača istog tima postoji tenzija, moglo se čuti i u njihovoj komunikaciji sa članovima ekipe u boksu.

„Možete li reći Šarlu Lekleru da od*ebe? Pokušavam da stignem ove ispred sebe“, rekao je Hamilton, dok je Lekler imao poruku za kolegu:

„Mora da pazi sa zatvaranjem prostora jer se ovo neće dobro završiti“, poručio je vozač iz Monaka.

Pogledajte incident na stazi:

Here's what happened between Lewis and Charles #F1 #LasVegasGP https://t.co/RIzSRFH3c1 — Formula 1 (@F1)November 22, 2026

Pravo je čudo kako Ferari ove sezone uopšte funkcioniše, s obzirom na to da je ovo treća trka na kojoj Hamilton i Lekler imaju međusobni okršaj. Prije sudara u Las Vegasu, njih dvojica imali su probleme na Velikoj nagradi Italije i Velikoj nagradi Meksika, pa se sada već može govoriti o istoriji međusobnih sukoba.

Hamilton je trku završio na sedmom, a Lekler na 10. mjestu, čime je kompletiran još jedan razočaravajući vikend za italijanski tim.

Do pobjede je stigao Maks Ferstapen, a iza njega su završili Lando Noris i Oskar Pjastri, dok je budući šampion Kimi Antoneli završio na...