Nadalov ulazak u Upravni odbor Real Madrida nagovijestio je da bi jednog dana mogao da naslijedi Florentina Pereza.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Slavni teniser Rafael Nadal (40) će zvanično postati član Upravnog odbora Real Madrida čim generalna skupština predstavnika članova klubova ratifikuje njegovo imenovanje. Na taj način, otvara se prostor da najveći španski teniser u istoriji jednog dana zamijeni predsjednika Florentina Pereza (79) na mjestu predsjednika kluba po isteku njegovog mandata.

Iako nema nagovještaja, ni naznaka da bi to moglo da se desi, Nadalovim ulaskom u sam vrh rukovodstva kluba steći će se uslov da Rafa zaista postane "Broj 1" kraljevskog kluba.

"On će doprinijeti sadašnjosti i budućnosti kluba", navodi se u saopštenju kluba.

"Prihvatio sam ovaj prijedlog sa velikim entuzijazmom", napisao je Nadal. "Željan sam da učim i želim da dam svoj doprinos", rekao je Rafa.

Rafin stric igrao za Barselonu

Izvor: MN Press

Zanimljivo je to da je Rafael Nadal odrastao kao član porodice Migel Anhel Nadala, nekadašnjeg asa FK Barselona, najvećeg Realovog rivala. Migel Anhel je Rafin stric, kao što mu je stric i Toni Nadal, njegov bivši trener.

Nadal je igrao za Barselonu od 1991, pa sve do 1999.

Ovako je Real Madrid dočekao Rafu Nadala

U zvaničnom saopštenju, Real Madrid je potvrdio da je predložio imenovanje bivšeg tenisera u Upravni odbor.

"Nadal je jedna od najvećih legendi u istoriji sporta i jedan od najcjenjenijih i najpoznatijih španskih sportista širom svijeta. Za klub i sve madridiste predstavlja izvor ogromnog ponosa to što imamo nekoga njegovog sportskog i ljudskog formata u našem Upravnom odboru: istaknutu ličnost španskog i svjetskog sporta koja će u ovoj novoj ulozi doprinijeti sadašnjosti i budućnosti našeg kluba. On predstavlja znatno više od svojih postignuća: njegov talenat, stalni duh požrtvovanosti i usavršavanja, sposobnost suočavanja sa teškoćama, takmičarski duh, skromnost, poštovanje prema protivnicima i saigračima, kao i posvećenost solidarnosti čine ga uzorom na terenu i van njega. Sve ove vrijednosti dio su identiteta Real Madrida, a Rafael Nadal ih je otjelotvorio i branio tokom čitave svoje sportske karijere, postavši uzor milionima ljudi širom svijeta."