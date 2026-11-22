Francuski košarkaš Viktor Vembanjama impresivnim izdanjem odveo San Antonio Sparse na prvo mjesto Zapadne konferencije.

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Košarkaši San Antonio Sparsa savladali su tokom noći između subote i nedjelje Nju Orleans Pelikanse rezultatom 114:91, što im je omogućilo preuzimanje prve pozicije na Zapadu. Tim iz Teksasa sada ima impresivan učinak od 14 pobjeda i tri poraza na početku sezone, baš kao i Los Anđeles Lejkersi.

Do novog trijumfa u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu San Antonio je predvodio njihov najbolji igrač, francuski centar Viktor Vembanjama.

Prvi kandidat za MVP priznanje u tekućoj sezoni završio je utakmicu sa čak 50 postignutih poena, 18 skokova, pet blokada, četiri ukradene lopte i jednom asistencijom.

Pobeda San Antonio Sparsa za prvo mesto na Zapadu NBA lige. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Vembanjama je imao učinak od 5/6 sa linije slobodnih bacanja, nevjerovatnih 15/18 za dva poena, ali i 5/11 za tri poena! Sa njim na parketu Sparsi su imali čak 35 poena prednosti, što najbolje pokazuje koliko je dominantan bio protiv Nju Orleansa.

Važnu ulogu u ekipi iz Teksasa imali su i Stefon Kasl sa 19 poena, kao i Keldon Džonson i Devin Vasel, koji su dodali po 10.

U poraženom timu najefikasniji je bio Džeremaja Firs sa 29 poena, Džordan Pul je ubacio 25, dok je Derik Kvin utakmicu završio sa 15 postignutih poena.

VICTOR WEMBANYAMA BECOMES THE FIRST PLAYER SINCE 1973-74 TO RECORD 50+ PTS, 15+ REB, 4+ STL AND 5+ BLK IN A GAME! 50 PTS 18 REB 5 BLK 4 STL 5 3PM 32 MINSPURS WIN THEIR 14TH IN 15 GAMES. https://t.co/lPKk3jYNjL — NBA (@NBA)November 22, 2026

Rezultati NBA mečeva u noći između subote i nedelje: