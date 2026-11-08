Novi haos u Real Madridu pošto su Džud Belingem i Antonio Rudiger na udaru zbog tvrdnji da su udarili radnike obezbeđenja.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Novi skandal potresa Real Madrid, a u centru pažnje ovoga puta našli su se Džud Belingem i Antonio Ridiger. Njih dvojica su, navodno, nakon gostujuće pobjede protiv Valensije fizički nasrnuli na pripadnike obezbjeđenja na stadionu.

Prema informacijama koje je objavio novinar Naćo Sanhis, incident se dogodio tokom poluvremena. Belingem je tada ušao u raspravu sa jednom osobom iz Valensije, nakon čega je intervenisao radnik obezbjeđenja kako bi spriječio dalju eskalaciju sukoba. Navodno ga je tada engleski fudbaler udario. Ubrzo se umiješao i Ridiger, koji je, prema istim navodima, ošamario drugog pripadnika obezbjeđenja.

Slučaj je navodno prijavljen sudiji, a pojavile su se i tvrdnje da postoji snimak incidenta. Ipak, dodatne polemike izazvala je informacija da delegati i sudije nijesu pomenuli ovaj događaj u zvaničnom izvještaju nakon utakmice.

Očekuje se da cijeli slučaj bude predmet istrage. U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi sukob Belingema sa jednom osobom, ali zbog velike udaljenosti kamere nije moguće jasno utvrditi šta se tačno dogodilo.