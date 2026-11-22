Argentinski fudbaler Lionel Mesi prvo naslonio loptu na lice rivala, a zatim izveo aut pravo u njegovu facu.

Izvor: X/@tombogert

Fudbaleri Intera iz Majamija doživjeli su težak poraz na svom terenu u osmini finala MLS-a. Od ekipe sa Floride bolji je bio Kolumbus (3:0), pa se Lionel Mesi i njegovi saigrači nalaze na pragu rane eliminacije, iako su maštali o šampionskoj tituli. Meč o kojem se priča obilježio je i jedan bizaran incident u kojem je učestvovao Argentinac.

U nadoknadi prvog poluvremena Lionel Mesi je loptom u glavu pogodio protivničkog fudbalera Gonzala Tapiju, dok je pokušavao da izvede aut. Bilo je primjetno da je Argentinac nervozan jer njegov tim gubi (1:0 u tom trenutku) i ima igrača manje, nakon što je Gonzalo Lujan dobio dva žuta kartona.

Stradao je Tapija, koji je pokušavao da omete Mesija prilikom ubacivanja lopte u igru.

Mesiju se žurilo i želio je što prije da nastavi akciju, ali mu protivnički fudbaler to nije dozvolio. Tapija je prvo stao ispred argentinskog fudbalera, koji mu je loptu prislonio uz lice, a zatim je Mesi izveo aut i pogodio ga pravo u glavu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Lionel Messi takes a throw-in off Gonzalo Tapia's face https://t.co/jX3tTuojHe — Tom Bogert (@tombogert)November 22, 2026

Pred timom iz Majamija sada je veoma težak zadatak. Oni će 28. novembra gostovati ekipi Kolumbusa i pokušati da nadoknade veliki zaostatak nakon prvog meča.

Lionel Mesi će u revanšu morati da bude potpuno fokusiran, jer je jasno da Interu u ovom trenutku treba njegova magija kako bi pokušao da preokrene situaciju i izbjegne eliminaciju.