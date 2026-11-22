Albanski bokser Albon Pervizaj, poreklom sa Kosova i Metohije, pobjegao iz ringa nakon što ga je Venecuelanac oborio u osmoj rundi.

Izvor: X/PermantexG/printscreen

Njemački grad Ingolštat bio je domaćin velikog bokserskog spektakla, ali je veče koje je trebalo da bude posebno obilježio razočaravajući nastup Albona Pervizaja. Albanac sa Kosova i Metohije, koji predstavlja Njemačku, napustio je ring nakon što je pretrpio teške udarce.

Nakon što ga je Luis Hose Marin Garsija iz Venecuele oborio na pod, Pervizaj je odlučio da prekine borbu. Sudija je krenula za njim, pokušavajući da utvrdi da li je i dalje sposoban da nastavi meč, ali je Pervizaj očigledno želio samo da napusti ring.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Albon Pervizaj (19-3) also loses the rematch at heavyweight against Luis Jose Marin Garcia (18-14-1) and climbs straight out of the ring after a knockdown in round 8 in Ingolstadt, Germany. #SteinAntonietti https://t.co/oL05AJzcXo — Permante (@PermantexG)November 21, 2026

Garsija je nedavno savladao Pervizaja nokautom u desetoj rundi. Taj ishod predstavljao je iznenađenje, pa je Albon Pervizaj vjerovao da će u revanšu imati dobru priliku da pobijedi dobro poznatog rivala. Ipak, u osmoj rundi je kleknuo, a zatim odlučio da ne nastavi borbu protiv Venecuelanca.

Ljubitelji boksa, posebno oni koji detaljnije prate karijere dvojice takmičara, očekuju reakciju nakon meča. Albon Pervizaj bi trebalo da se oglasi i objasni šta se tačno dogodilo i zbog čega je odlučio da napusti ring.