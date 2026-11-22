Bivši predsjednik Brazila Žair Bolsonaro primljen je na odeljenje intenzivne njege bolnice DF Star u Braziliji zbog akutne opstrukcije abdomena.

Izvor: NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia

Bivši predsjednik Brazila Žair Bolsonaro primljen je na odjeljenje intenzivne njege bolnice DF Star u glavnom gradu Braziliji, saopštila je danas ta zdravstvena ustanova.

Bolsonaro je u petak dobio dijagnozu akutne opstrukcije abdomena, nakon čega su ljekari započeli terapiju nadoknade tečnosti i postavili mu gastričnu sondu.

Bolnica je saopštila da je njegovo stanje klinički stabilno, da je svjestan, ali da za sada nije poznato kada će biti otpušten.

Bolsonaro od prošle godine služi kaznu zatvora od 27 godina zbog planiranja državnog udara nakon poraza na predsjedničkim izborima 2022. godine od sadašnjeg predsjednika Luiza Inasija Lule da Silve.

Bio je predsjednik Brazila od 2019. do 2022. godine, a ranije je više puta hospitalizovan i podvrgavan operacijama zbog ubodne rane u stomaku koju je zadobio tokom predizbornog skupa 2018. godine.

(FoNet/Mondo)