Fudbaleri Reala pobijedili su Valensiju rezultatom 3:0 u La Ligi, uz golove Valverdea, Gulera i Mbapea. Domaćin završio sa igračem manje.

Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri madridskog Reala savladali su večeras na gostovanju ekipu Valensije rezultatom 3:0 (2:0), u utakmici 12. kola španske La Lige.

Strijelci za madridski tim bili su Federiko Valverde u 28, Arda Guler u 36. i Kilijan Mbape u 75. minutu. Valensija je utakmicu završila sa desetoricom igrača, nakon što je u 75. minutu isključen Hoze Gaja.

Real Madrid je od samog početka kontrolisao igru i nije dozvoljavao domaćinu da ozbiljnije ugrozi njegov gol. Madriđani su već u prvom poluvremenu stekli dva gola prednosti, dok Valensija nije uspijevala da pronađe način da zaustavi njihove napade.

Izabranici madridskog kluba nastavili su da diktiraju tempo i u drugom poluvremenu, dok su domaći teško dolazili do prilika kojima bi mogli da unesu neizvjesnost u završnicu susreta.

Posao Valensiji dodatno je otežan u finišu utakmice, kada je kapiten Hoze Gaja dobio crveni karton zbog prekršaja nad Kilijanom Mbapeom, koji se nalazio u izglednoj poziciji za postizanje gola.

Real je tako upisao četvrtu uzastopnu pobjedu u prvenstvu i bodovno se izjednačio sa Barselonom na vrhu tabele. Katalonski klub ima priliku da ponovo stekne tri boda prednosti nakon duela sa Atletikom. Valensija je ostala na 19. poziciji, sa bodom manje od zone opstanka.

Prije početka utakmice održan je minut aplauza u znak sjećanja na fudbalera Tenerifa Isusa de Migela, koji je preminuo od posljedica teške povrede zadobijene tokom utakmice druge španske lige.

U narednom, 13. kolu La Lige, Real Madrid će na svom terenu dočekati Seltu, dok će Valensija gostovati Rajo Valjekanu.

U ostalim utakmicama odigranim ranije danas, Rasing Santander je na gostovanju savladao Malagu rezultatom 2:1, Osasuna i Atletik Bilbao podijelili su bodove (1:1), dok su Espanjol i Deportivo odigrali bez golova.

(Tačno/MONDO)