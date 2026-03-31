Ni u četvrtom međusobnom meču, trećem pod Goricom, fudbalska reprezentacija Crne Gore nije našla način da savlada Sloveniju – “sokoli” su u prijateljskom susretu poraženi rezultatom 3:2, iako su na polovini utakmice imali vođstvo zahvaljujući Milutinu Osmajiću.

Ponovo je tim Mirka Vučinića imao dosta uspona i padova i utisak je da je pred nekadašnjim golgeterom izuzetno zahtjevan posao da Crnu Goru pripremi na kvalitetan način za septembarski početak Lige nacija.

Domaćin je u prvom poluvremenu bio bolji od rivala i to je naplatio sa dva pogotka. Oba puta strijelac je bio Osmajić i to nakon asistencija Marka Jankovića.

Igrao se 20. minut kada je Osmajić poentirao glavom nakon kornera veziste Karabaga, a onda je Slovenija u 41. nakon polukontre i loše reakcije naše odbrane došla do izjednačenja preko Vipotnika.

Nedugo zatim, nova radost “sokola”. Janković je solo prodorom stvorio višak, a onda sjajnim pasom proigrao Osmajića koji je iskoristio zicer.

U drugom dijelu realizacija je izostala, uprkos brojnim prilikama, sa Nikolom Krstovićem kao najopasnijim igračem.

Slovenija je stigla do 2:2 nakon 78 sekundi igre u nastavku, Šturm je matirao Danijela Petkovića, a već u 55. minutu uslijedio je potpuni preokret. Žan Vipotnik je iskoristio dodavanje Jošta Urbančića i postavio konačan ishod.