Upravni odbor Partizana ostao bez dvojice članova u danu - Predraga Mijatovića i Vojislava Lazarevića

U danu velikih promjena u Humskoj, nakon odlaska Predraga Mijatovića, Partizan je ostao i bez još jednog člana Upravnog odbora – Vojislava Lazarevića. On nije prisustvovao sjednici Skupštine kluba u Sportskom centru „Teleoptik“ u Zemunu, na kojoj su delegati izglasali povjerenje aktuelnom sastavu uprave.

„Iskreno, imamo već najavu Vojislava Lazarevića da odlazi. Čekao je Skupštinu, nije htio da pravi probleme, ali je već saopštio da ne može da se posveti radu i aktivnostima Upravnog odbora. To mogu da kažem. Sve drugo ne mogu da predvidim. Mogu da nagovijestim da će biti promjena u smislu proširenja i uključivanja novih ljudi u Upravni odbor. Imamo pravo da kooptiramo nove članove, a da ih potom verifikujemo na narednoj skupštini, zbog čega bi ona trebalo da bude održana relativno brzo“, rekao je Ljajić.

Nakon ostavki Lazarevića i Mijatovića, najuže rukovodstvo Partizana sada čine predsjednik Rasim Ljajić, potpredsjednica za poslovnu politiku Milka Forcan i generalni direktor Danko Lazović. Njihov mandat počeo je 2. juna 2025. godine, kada su zajedno sa Mijatovićem izabrani na funkcije u klubu.

Prema Statutu Partizana, Skupština je dužna da na prvoj narednoj sjednici razmotri Mijatovićevu ostavku, koja će, budući da je neopoziva, biti usvojena. Nakon toga, delegati će birati novog potpredsjednika zaduženog za sportska pitanja.

Takođe, Statut predviđa da Upravni odbor mora imati najmanje pet članova. Kako je prijevremeno prestao mandat više od trećine članova tog tijela, klub je u obavezi da sazove vanrednu sjednicu Skupštine. Do tada, predsjednik Ljajić može kooptirati nove članove radi popune sastava Upravnog odbora, dok konačnu potvrdu daje Skupština.

Pored organizacionih izazova, Partizan očekuju i važni sportski potezi. Klub mora što prije da riješi pitanje šefa stručnog štaba, dok se sve glasnije spekuliše o odlasku Srđana Blagojevića, ali i da ubrza aktivnosti oko dovođenja pojačanja pred početak priprema za sezonu 2026/27.