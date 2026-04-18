Sutjeska juri titulu, Mornar vreba kiks, Budućnost traži iskupljenje pred svojim navijačima

Izvor: MONDO

Kako se bliži kraj šampionata, u Meridianbet 1. CFL uzbuđenja dostižu vrhunac – vodi se velika borba za titulu, evropska mjesta, ali i opstanak u elitnom rangu.

Današnje kolo donosi nekoliko zanimljivih duela, a pažnja je usmjerena na derbi između Petrovca i Sutjeske. Domaćin se bori za izlazak na evropsku scenu, dok Nikšićani žele titulu, pa nema sumnje da se očekuje veoma neizvjestan i sadržajan meč. Eventualni trijumf dodatno bi približio Sutjesku šampionskom peharu.

Veliku priliku vreba i drugoplasirani Mornar, koji na „Topolici“ dočekuje Dečić. Barani žele pobjedu i nadaju se kiksu rivala iz Nikšića kako bi se uključili u borbu za vrh, ali ih očekuje zahtjevan protivnik koji takođe juri Evropu. Ovaj meč biće i važna provjera za oba tima uoči završnice Kupa.

Budućnost će, nakon poraza od Sutjeske, pokušati da popravi utisak pred svojim navijačima protiv Arsenala. „Plavi“ imaju dodatni motiv, jer su u prvom dijelu sezone poraženi u Tivtu, a novi trijumf bio bi im od velikog značaja u borbi za evropska takmičenja.

Ništa manje zanimljivo neće biti ni u duelima Bokelja i Jezera, kao i Jedinstva Franca i OFK Mladosti Lob.bet. Ovi mečevi direktno odlučuju o opstanku, pa se očekuje velika borba jer svi timovi žele da izbjegnu baraž i obezbijede mjesto u ligi i naredne sezone.

Parovi:

14:00 sati

Kotor: Bokelj SBBet – Jezero

Bijelo Polje: Jedinstvo Franca – OFK Mladost Lob.bet

15:00 sati

Podgorica: Budućnost – Arsenal

Bar: Mornar – Dečić

18:00 sati

Petrovac: Petrovac – Sutjeska



