Nikšićani su kažnjeni sa 3.000 eura zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane njihovih organizovanih navijača na utakmici 30. kola „Meridianbet“ 1.CFL

Izvor: MN Press

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore novčano je kaznila Sutjesku, sa 3.500 eura, piše Dan.

Nikšićani su kažnjeni sa 3.000 eura zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane njihovih organizovanih navijača na utakmici 30. kola „Meridianbet“ 1.CFL, odigrane protiv Petrovca, dok su sa 500 eura sankiconisani zbog zanemarivanja obaveza koje proističu iz pravilnika i drugih propisa FSCG na utakmici 1. kola plej-auta Prve omladinske lige Crne Gore protiv Koma.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 eura sankcionisana je Budućnost. Razlog je upotreba pirotehničkih sredstava na utakmici 30. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između Budućnosti i Arsenala, čime je napravljen prekršaj iz člana 73 stav 5 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.