Odigrano je osmo kolo MeridianBet Prve crnogorske fudbalske lige, a lider Budućnost i dalje ne zna za poraz - "plavi" su večeras pod Goricom savladali Jedinstvo-Francu 4:0 i zabilježili 24. pobjedu nad ekipom iz Bijelog Polja u 28. međusobnom susretu.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Budućnost je prvu šansu na utakmici propustila u sedmom minutu, kada je Aković zaustavio Ivanovića. Ipak, već u 21. minutu se mreža Bjelopoljaca zatresla - Vukotić je pronašao Grivića, koji je bio sam na desnoj strani, a bivši fudbaler Sutjeske asistirao Pavloviću za vođstvo Podgoričana.

Pavlović je u nastavku postigao drugi gol, ovog puta iz penala. Obradović je srušio Bulatovića, a Pavlović bio siguran sa 11 metara.

Sve dileme oko pobjednika otklonjene su u 53. minutu, kada je Bošnjak nakon kornera Vukotića postigao autogol, a konačan rezultat je postavio Bojović u sudijskoj nadoknadi.

Aktuelni šampion Dečić AdmiralBet je u gostima, u debiju kola, savladao Petrovac 1:0 i od večerašnjeg rivala pruzeo drugo mjesto na tabeli.

Jedini pogodak na stadionu Mitar-Mićo Goliš postigao je Asmir Kajević u 62. minutu.

Dečić je bio konkretniji u prvom dijelu, u 30. minutu je nakon kornera Camaj šutirao glavom, Kordić, uz pomoć prečke odbranio, da bi nakon toga dobru priliku imao i Pulejo.

I u drugom dijelu je Dečić nakon prekida bio opasan, a u 62. minutu je stigao do gola - Pulejo je u kaznenom prostoru pronašao Kajevića, koji je savladao Kordića.

Imao je nakon toga Petrovac šansu da izjednači, ali je u 82. minutu, nakon udarca Zvrka lopta otišla pored gola.

U sudijskoj nadonadi je Striković, nakon greške domaćih igrača, imao veliku šansu, ali je šutirao pored gola.

Fudbaleri Sutjeske slavili su prvi put ove sezone u Nikšiću - ekipa Milije Savovića savladala je Jezero na stadionu kraj Bistrice - 2:1.

Sutjeska je prvi put vezala dva trijumfa, a takođe je stigla i do druge pobjede od dolaska Milije Savovića.

Nikšićani su do prednosti stigli u 21. minutu - pogriješili su igrači Jezera, lopta došla do Krstovića koji je šutirao, ali ga je zaustavio Asanović. Nastala je potom gužva u kaznenom prostoru, igrači Jezera nisu mogli da izbace loptu, koja je došla do Kalezića, a fudbaler Sutjeske je proslijedio u mrežu. Bio je to peti pogodak Kalezića na posljednja četiri meča.

Gosti su izjednačili 69. minutu, a akteri su bili bivši fudbaleri Sutjeske. Boričić je sa lijeve strane ušao u kazneni prostor, lopta je došla do Raičevića, koji se lijepo oslobodio čuvara i savladao Giljena.

A da tri boda ostanu u Nikšiću potrudio se Ivan Vukčević. Igrao se 89. minut kada je Vukčević došao do lopte, prevario fudbalere Jezera i pogodio za pobjedu nikšićkih "plavih".

Bokelj SBBet je prekinuo niz od pet mečeva bez pobjede i u Kotoru savladao Mornar 2:0.

Kotorani su poveli u 43. minutu kada je Čavor nakon prekida zatresao mrežu, da bi konačan rezultat postavio Vilotijević, u 56. minutu, nakon akcije u kojoj su učestvovali Čavor i Pepić.

Arsenal i Otrant-Olympic su igrali neriješeno u Tivtu - 0:0.