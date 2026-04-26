Pet kola do kraja – Nikšićani prosuli bodove, Mornar u naletu i sve bliži vrhu

Izvor: Printscreen/FSCG

Pet kola prije kraja MeridianBet Prve crnogorske fudbalske lige borba za titulu postala je potpuno neizvjesna. Sutjeska je na svom terenu odigrala samo 1:1 protiv Jezera, dok je Mornar slavio u gostima protiv Mladosti (2:1) i prišao na samo dva boda zaostatka.

Nikšićani su ponovo imali problema sa ekipom iz Plava, koja im ove sezone ne leži. Jezero je povelo u 57. minutu preko Mihaila Ilića, a izjednačenje je stiglo deset minuta kasnije, kada je Marko Mrvaljević iskoristio kontranapad i postavio konačan rezultat.

Mornar je, s druge strane, nastavio sjajnu seriju i upisao devetu uzastopnu pobjedu u svim takmičenjima. Balša Sekulić je nastavio golgetersku formu, dok su pobjedu potvrdili Jan Mišel Jao i sigurna realizacija u prvom dijelu.

U derbiju kola nije bilo golova – Dečić i Budućnost su odigrali 0:0 u Tuzima. Tuzani su zadržali prednost u borbi za Evropu, dok Budućnost već treći meč zaredom ne zna za pobjedu niti postiže gol.

Pobjede je upisao i Arsenal, koji je u Tivtu savladao Petrovac 3:1, dok su Jedinstvo i Bokelj remizirali 1:1 u Bijelom Polju.

Ulazak u finiš sezone donosi veliku neizvjesnost – Sutjeska više nema prostora za greške, dok Mornar prijeti da u završnici napravi potpuni preokret u borbi za titulu.



