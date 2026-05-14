Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović raspustiće sjutra Upravni odbor Fudbalskog kluba Budućnost, saznaju "Vijesti".

Time bi poražavajuće organizaciono, finansijsko, a na kraju i rezultatsko stanje najvećeg crnogorskog kluba, koje je praktično preraslo u skandal, konačno trebalo da dobije svoju završnu tačku.

Fudbalski klub Budućnost je kao akcionarsko društvo u većinskom vlasništvu Glavnog grada (99,8 odsto akcija), a Mujović kao gradonačelnik Podgorice predstavlja osnivača - odnosno vlasnika kluba.

Odluku o raspuštanju UO trebalo bi da donese Skupština kluba, kako bi se ispoštovao i formalno-pravni element.

Prema statutu kluba, ukoliko jedan član Upravnog odbora podnese ostavku, bira se novi UO.

S obzirom na to da je Boris Spalević, donedavni predsjednik, i član UO, prije dva dana podnosio ostavku, ispunjen je i formalni uslov da se bira novi UO.

Pitanje je da li su za taj član statuta kluba znali ostali članovi UO Budućnosti - Ninoslav Kaluđerović, Feđa Smatlik, Mileta Šćepanović, Nikola Marković - koji su formirali većinu, donosili sve važne odluke u klubu posljednjih mjeseci - maltene i natjerali Spalevića da ode.

Osim njih, i sportskog direktora Nenada Maslovara, klub su u prethodnih desetak dana, napustili gotovo svi sportski i izvršni rukovodioci: izvršni direktor Predrag Kažić, koji je smijenjen, Spalević koji je sam otišao, na kraju i trener Miodrag Božović Grof.