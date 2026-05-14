Kako navode, objavljivanje ovih podataka sada je obaveza gradonačelnika Saše Mujovića, koji je, prema njihovim riječima, aminovao sva kadrovska rješenja i odobrio izdvajanje 2,5 miliona eura iz budžeta Glavnog grada, odnosno novca građana.

Stranka evropskog progresa saopštila je da poražavajuće stanje u Fudbalskom klubu Budućnost najbolje oslikava način funkcionisanja aktuelne vlasti u Glavnom gradu, navodeći da klub danas nema ni rezultate, ni stabilnost, ni jasnu odgovornost za višemilionski novac građana.

Nakon što je FK Budućnost ostao bez predsjednika, direktora i šefa stručnog štaba, bez bodova, licence, plasmana u Evropu i bez 2,5 miliona eura iz budžeta, iz Stranke evropskog progresa poručuju da javnost mora da dobije potpuni uvid u ugovore i plate:

trenera - sva četiri koja su dovedena, a više nijesu u klubu;

direktora - izvršnog i sportskog;

igrača kojima nije dozvoljeno da konkurišu za prvi tim;

jedanaest igrača koji su dovedeni u januaru 2026. godine.

„Nema ni golova, ni bodova, ni navijača. Može li gore? Ne može gore“, poručili su iz Stranke evropskog progresa.

Dodaju i da je FK Budućnost danas ogledalo rada partijske većine u Glavnom gradu, ističući da su, zahvaljujući interesovanju Stranke evropskog progresa, na toj adresi „rezultati“ postali jasno vidljivi, dok se, kako tvrde, na drugim mjestima još uvijek pokušavaju prikriti, iako su „dani takvoj politici odbrojani“.