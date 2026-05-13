Došao je u januaru sa ciljem da Budućnost uvede u kvalifikacije za neko evropsko takmičenje, a iz kluba odlazi tri kola prije kraja sezone - trener "plavih", Miodrag Grof Božović pod pritiskom navijača je danas podnio ostavku saznaju "Vijesti".

Najvatreniji navijači Budućnosti su došli u trening kamp kluba, a nakon razgovora sa dosadašnjim trenerom je uslijedio rastanak. Navijači su stigli sa namjerom da se sastanu sa predsjednikom Borisom Spalevićem, koji je juče podnio ostavku. Navijači su naletjeli na Božovića, sastali se sa njim, a on je nakon razgvora odlučio da prihvati odgovornost s obzirom na to da od izvršnih rukovodilaca više nikog nema u klubu

Božović odlazi nakon remija u Bijelom Polju, u trenutku kada je Budućnost na diobi petog mjesta sa tri boda više od Jezera, koje je u zoni baraža. "Plavi" su bez pobjede i postigutnog gola na pet posljednjih mečeva u domaćem prvenstvu.

Miodrag Grof Božović je u januaru imenovan za trenera Budućnosti, iako se i prošlog ljeta dovodio u vezu sa klupom prošlosezonskog šampiona. Sa njim je došao i sportski direktor Nenad Maslovar, a onda i čak 11 pojačanja.

Božović je na klupi naslijedio Dejana Vukićevića u trenutku kada je Budućnost bila na 11. mjestu sa 11 bodova manje od lidera Sutjeske.

Peti je trener koji je ove sezone sjedio na klupi Budućnosti. U junu prošle godine je došlo do rastanka sa Ivanom Brnovićm, tokom priprema u Sloveniji, a iz kluba su tada saopštili da su glavni razlozi narušeni međuljudski odnosi u klubu, stručnom štabu i odnosu sa navijačima, pišu Vijesti.

Brnovića je naslijedio Nenad Lalatović sa kojim je Budućnost u kvalifikacijama za Ligu šampiona eliminisana od jermenske Noe, a u kvalifikacijama za Ligu konferencije od moldavskog Milsamija. Lalatović se zadržao 53 dana, ali nije otišao nakon evropske eliminacije, već nakon poraza u Tivtu, u avgustu od Arsenala, a zamijenio ga je Ivan Delić.

Delić je napustio klub sredinom septembra, a naslijedio ga je Dejan Vukićević, koji je tokom sezone odstranio nekoliko prvotimaca iz ekipe. Vukićević je tada saopštio da ne računa na kapitena Petra Grbića, Igora Ivanovića, Adnana Orahovca, Luku Mirkovića, Vladana Adžića, kao i strance Lionela Strumiju, Dragana Trninića, Sadoka Kadidu i Nedeljka Piščevića.

Ipak, Vukićević nije dočekao drugi dio sezone, jer ga je naslijedio Božović, koji je, kako rekosmo, došao da uvede Budućnost u Evropu.

Ali Budućnost je daleko od Evrope, nije dobila ni licencu, a od danas je i bez trenera.

Božović odlazi dan nakon što je predsjednik kluba Boris Spalević podnio ostavku.