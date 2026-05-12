Izvor: Glavni grad Podgorica

Predsjednik fudbalskog kluba Budućnost, Boris Spalević podnio je ostavku na tu funkciju, prenosi RTCG.

Spalević je u saopštenju Skupštini Budućnosti naveo da podnosi neopozivu ostavku na funkciju predsjednika Upravnog odbora, zaključno sa 19.5.2026. godine, kako bi se do tog perioda stvorili uslovi za imenovanje novog predsjednika kluba i nesmetan nastavak rada.

Spalević je na čelo kluba došao u avgustu prošle godine, kada je naslijedio Boška Kovačevića.

Spalevićevo saopštenje prenosimo integralno:

“Skupštini FK Budućnost,

Podnosim neopozivu ostavku na funkciju predsjednika Upravnog odbora, zaključno sa 19.5.2026. godine, kako bi se do tog perioda stvorili uslovi za imenovanje novog predsjednika kluba i nesmetan nastavak rada.

Od angažovanja do danas, i pored ogromnih izazova koje sam zatekao dolazeći na čelo Upravnog odbora, obezbijeđeni su stabilni uslovi za funkcionisanje kluba – klub je pravno konsolidovan, redovno su izmirivane obaveze prema dobavljačima, zaposlenima i igračima, stvoreni su svi uslovi za nesmetan rad kolektiva, a sportskom sektoru omogućeni kvalitetni uslovi za rad.

Sve promjene trenera, osim trenera Ivana Brnovića, bile su iznuđene lošim rezultatima tima i potrebom da se pokuša unaprijediti sportski učinak tima. U sportu rezultat nije uvijek predvidiv, a lično sam očekivao bolji plasman na tabeli, posebno u drugom dijelu prvenstva, gdje su uz iskusnog trenera Božovića i sportskog direktora Maslovara obezbijeđeni uslovi za angažovanje većeg broja pojačanja. Sportski sektor je imao punu podršku i samostalnost u donošenju odluka.

Kao predsjednik kluba osjećam objektivnu odgovornost za neostvarene, a očekivano bolje sportske rezultate, iako su u tom segmentu bile obezbijeđene sve pretpostavke i data puna autonomija stručnim strukturama da kroz svoj rad ostvare planirane ciljeve.

Klub se trenutno nalazi na petom mjestu tabele, uz uvjerenje da će se u naredna četiri kola situacija na sportskom planu popraviti.

Predata je po žalbi dopunska dokumentacija FSCG za UEFA registraciju i očekuje se pozitivan ishod.

Fudbal je izuzetno finansijski zahtjevan sistem i novi predsjednik i uprava suočiće se sa izazovima u obezbjeđivanju finansijske stabilnosti, sa kojima se suočavao i ovaj Upravni odbor.

Klubu želim stabilnost, uspjeh i bolje rezultate u narednom periodu”, naveo je Spalević u saopštenju, koje je prenio RTCG.