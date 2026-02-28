Trener Budućnosti pred duel sa Dečićem: Igramo kod kuće, favoriti smo

Fudbaleri Budućnosti otvorili su proljećni dio sezone pobjedom nad Sutjeskom (2:1), ali je već u narednom kolu uslijedio poraz od Arsenala u Tivtu, što je, kako navodi portal CDM, pokvarilo utisak dobrog starta pod vođstvom Miodraga Božovića.

Taman kada se činilo da „plavi“ hvataju zalet, stigao je neočekivan korak unazad. Iskusni strateg ne krije žal zbog propuštene prilike.

„Mislim da smo nezasluženo izgubili jer smo imali nekoliko prilika da otvorimo utakmicu pogotkom, što bi sigurno imalo za posljedicu totalno drugačiju igru. Bez obzira što nemam primjedbi na borbenost, borili smo se, ali opet izgleda nijesmo dovoljno. Napravili smo veliku glupost kod gola i to nas je koštalo dobrog rezultata“, kazao je Božović, a prenosi portal CDM.

Već u narednom kolu Budućnost na svom terenu dočekuje Dečić, tim koji je posljednjih sezona izrastao u ozbiljnog rivala. Mečevi ova dva kluba odavno nijesu samo „obični“ ligaški dueli, već nose dodatnu težinu i tenziju.

„Dečić je sigurna ekipa koja ima svoje kvalitete, ima svoju igru… Mnogo mi se dopada kako radi njihov trener i tačno se vidi ruka trenera – ta ekipa zna šta hoće. Mislim da nećemo imati jednostavan posao, ali igramo na svom terenu i tu smo na svakoj utakmici favoriti“, istakao je Božović, kako navodi CDM.

Posebno je apostrofirao mladog Marka Đokaja, za kojeg kaže da je veliki talenat, ali i iskusne igrače poput Draška Božovića, naglašavajući da je Dečić dobro ukomponovan sastav koji će pokušati da se predstavi u najboljem svjetlu.

„Sigurno da ćemo probati sve što je u našoj moći. Očekujem dobru utakmicu, Dečić je ekipa koja voli i zna da igra fudbal. Nadam se da ćemo imati podršku navijača“, poručio je trener Budućnosti, prenosi portal CDM.

Nedjeljni duel pod Goricom zakazan je za 15 časova.