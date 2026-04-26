Dejan Stanković nakon večitog derbija i osvojene titule istakao da njegov tim neće mnogo slaviti i da Crvena zvezda cilja još jedan trofej ove sezone.
Crvena zvezda osvojila je 37. titulu šampiona u istoriji pobjedom nad Partizanom 3:0 u 179. „vječitom“ derbiju.
Trener Dejan Stanković nakon meča nije krio emocije.
"Zbog ovakvih utakmica i ljudi sve ovo se ne može opisati, mora da se doživi. Čestitam momcima, izvukli smo maksimum i napravili veliku bodovnu razliku", rekao je Stanković.
Istakao je i da je „lako biti trener u Zvezdi“ zbog podrške kluba i navijača, ali i najavio da nema opuštanja jer ekipu već čeka polufinale Kupa.
"Cilj je bio pobjeda i titula pred našim navijačima. To smo i ostvarili", dodao je on.
U strijelce se upisao i Strahinja Eraković, koji je postigao prvi gol u dresu Zvezde upravo u derbiju.
"Čekao sam dugo, ali vrijedi kada se desi ovako. Nadam se da će biti još titula", poručio je Eraković.