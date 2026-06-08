"Bila sam u šoku kad sam čula da se razvode": Ana Radulović se družila s Gačićima, delovali kao savršen par

Ana Radulović govorila je o braku sa Mirčetom Radulovićem i periodu razvoda, te se prisjetila prijateljstva i sa bivšim bračnim parom Markom i Gogom Gačićem.

Izvor: Instagram printscreen/ana.radulovic

Ana Radulović ogolila je dušu i progovorila o svom braku, razvodu, ali i prijateljstvu sa bivšim bračnim parom Gogom i Markom Gačićem.

Voditeljka je progovorila o šuškanjima da se odaljila od Goge i da je ona njenom bivšem mužu svašta pričala.

- On se nije družio puno sa kolegama. Deni Boneštaj je naš kućni prijatelj, Sloba Đurković. Dolazili su Marko i Goga Gačić, kao i mi kod njih. Kad sam čula vijest da se razvode, bila sam u šoku. Oni su djelovali savršeno, Goga njegove roditelje zove "mama i tata". Goga i ja smo se baš družile, viđala sam ih stalno, ne znam šta se tu desilo - pričala je Ana za full screen media i dodala:

- Vidjele smo se skoro, slavili smo sinu rođendan, bila je. Bile smo i nedavno na ručku. Jedno vrijeme se nismo čule, ali ja sam mnogo radila, nisam se viđala sa kim. Te priče da je ona Mirčetu pričala da ću ja da odlepršam i odem, sve i da je tačno, ne zamjeram joj. Na kraju je tako i ispalo.

"Dva smo svijeta različita"

Voditeljka je iskreno pričala i o odnosu sa bivšim suprugom i periodu razvoda.

- Mi smo dva sveta različita. Super smo funkcionisali kao roditelji, ja sam mnogo radila, i noćne smjene, neko to sve ne bi razumio. Ali, nije bilo onog najvažnijeg, ljubavi. Falilo je to nešto. Nije bilo više zaljubljenosti. Mislim da smo oboje bili svjesni svega, nismo ni pričali o tome, ali jednog dana smo morali da se suočimo. Pričali smo na kraju i shvatili da ne idemo u dobrom smjeru. Vidjela sam da nije srećan sa mnom. Te priče da sam ga varala nisu istina. Svašta su pričali za mene, ali i ja sam čula svašta za njega... Mislim da me nije varao - govorila je Ana za full screen media.

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Ana Radulović o Gačićima Izvor: YouTube/Fullscreen media

(Scandal, MONDO)