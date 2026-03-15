Trener Crvene zvezde Dejan Stanković o borbeno ostvarenoj pobjedi protiv IMT-a u Loznici

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da se njegov tim namučio protiv IMT-a u pobjedi 2:1 u Loznici, ali da se na kraju pišu tri boda i da je u ovom slučaju to najvažnije.

"O tome smo i pričali prije utakmice, da je to organizovana ekipa, kod formacije 4-4-2, odbrana je opterećena i to se vidjelo kod prvog gola. Namučili smo se, ali Bože moj, ne može svaka utakmica da se dobije 3:0, 4:0. Odnosim večeras sa svojim timom tri boda, a za analizu ima stvari. Ne može sve da bude tako lako. Iznijeli smo večeras muški i momački protiv motivisanog protivnika, a da može bolje – uvijek može", rekao je Stanković za TV Arena sport na stadionu "Lagator" u Loznici.

Zvezdin golman izludeo domaće

Trener IMT-a Zoran Vasiljević žalio je za propuštenom šansom kod neiskorišćenog penala, pa i poslije njega. Zvezdin golman Mateuš ipak je bio nesavladiv u toj situaciji.

"Zadovoljan sam svime osim rezultatom. Isprsili smo se protiv Zvezde, koja nije primila gol u posljednjih sedam-osam utakmica, igrala odlično u Evropi. Momci su sve poštovali, poklonili smo im možda dva gola, a onda ste vidjeli i jedanaesterac, lopta se odbije i neće gol. Bili smo danas oslabljeni, ali nijesmo imali ni sreće. Momci sa klupe su pokazali da imaju kvalitet i da mogu da konkurišu ravnopravno", kazao je Vasiljević.

Zvezda je ovim trijumfom obezbijedila prvo mjesto do plej-ofa, sa 10 bodova više od drugoplasiranog Partizana. IMT je, sa druge strane, 11. na tabeli, sa 32 osvojena boda.



