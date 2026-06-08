Povratak legendarnog Saše Ilića u Humsku posle sedam godina.

Izvor: MN Press

FK Partizan je u ponedeljak objavio konačan rastanak sa Srđanom Blagojević, a ubrzo je stigla vijest on promociji novog trenera. Legendarni kapiten crno-bijelih Saša Ilić zvanično će stupiti na novu funkciju u utorak 9. juna u 12 časova, saopšteno je iz Humske. On će potpisati ugovor na dvije godine.

Ilić je već neko vrijeme bio na meti uprave Partizana, ali tek sada su se stekli uslovi za njegov povratak. Po završetku igračke karijere 2019. godine, počeo je trenerski put u Čukaričkom. Potom je stigao poziv CSKA iz Sofije, uslijedile su epizode u Atromitosu, Nižnjem i Sumgaitu gdje je imao poslednji angažman.

Vidi opis "Sale se vratio kući": Partizan otklonio sve dileme, zakazana promocija u Humskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Takođe, godinama je radio kao član mlađih selekcija reprezentacije Srbije, a kao selektor je predvodio U-16 selekciju.

Ilić je jedna od najvećih legendi Partizana, proveo je 19 sezona u crno-bijelom, odigrao 604 takmičarske utakmice i postigao 160 pogodaka. Osim za crno-bijele, igrao je još za Seltu iz Viga, Galatasaraj, Red Bul Salcburg i AEL. Za Partizan je igrao u dva mandata i dva puta je sa crno-bijelima igrao Ligu šampiona.