Kako je objavljeno na Facebook stranici GSS, akciju su otežavali loši vremenski uslovi i izuzetno kompleksan i nepristupačan teren, što je zahtijevalo dodatni oprez i angažovanje svih raspoloživih resursa.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore i Helikopterske jedinice Vojske Crne Gore okončali su akciju na Prokletijama, i pronašli tijelo stradale državljanke Srbije S.R. (27).

Kako je objavljeno na Facebook stranici GSS, akciju su otežavali loši vremenski uslovi i izuzetno kompleksan i nepristupačan teren, što je zahtijevalo dodatni oprez i angažovanje svih raspoloživih resursa.

“Nakon završetka aktivnosti na terenu, tijelo stradale osobe predato je nadležnim organima na dalje postupanje”, napisali su.

Državljanka Srbije poginula je u subotu tokom planinarenja na Prokletijama kod Gusinja, kada se okliznula sa litice u reonu Grebaja.