Krilni fudbaler Adama Kulibali iz Malija na meti je Crvene zvezde, koja želi da ga otkupi.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je u januarskom prelaznom roku uspjela da rastereti igrački kadar odlascima Felisija Milsona sa lijevog i Šavija Babike sa desnog krila, a kao osvježenje na krilnim pozicijama stigao je Daglas Ovusu. Nakon dobrog starta u novom klubu bivši ofanzivac Radnika iz Surdulice bio je neprimjetan protiv Partizana i tako djelimično pokvario utisak koji je ostavio.

Pored svega toga, Zvezdu u bliskoj budućnosti čeka rastanak sa Nemanjom Radonjićem koji je trenutno suspendovan, a klub će na kraju sezone napustiti i Jegor Prucev koji je trenutno u OFK Beogradu. Zbog svega toga, na stadionu "Rajko Mitić" moraju da razmišljaju o novim igračima na bočnim pozicijama u napadu.

Ako je vjerovati medijima iz Afrike, a oni često znaju da "pumpaju" cijene tamošnjih fudbalera povezivanjem sa klubovima iz Evrope, Crvena zvezda je zainteresovana za Adamu Kulibalija (20), fudbalera koji najčešće igra kao desno krilo. Riječ je o fudbleru iz Malija, ali igraču Al Hilala iz Sudana. Momak koji je rođen 19. januara 2006. godine visok je 179 centimetara i brzina mu je jedan od najjačih aduta - a Zvezda bi za to mogla da plati 2.000.000 eura.

Adama Kulibali, potencijalno pojačanje Crvene zvezde. Izvor: Youtube/Sudan Sports – سودان سبورت

Podatke iz sudanske lige teško je pronaći, ali oni pokazuju da je fudbaler iz Malija nastupio na 17 mečeva, uz 10 golova i četiri asistencije. Adama Kulibali je predstavljao Al Hilal i na međunarodnoj sceni. Tokom posljednje dvije sezone on je u Ligi šampiona Afrike odigrao 16 mečeva, uz učinak od dva gola i jedne asistencije. Ove sezone ima osam mečeva, gol i asistenciju, a sa Al Hilalom će u četvrtfinalu igrati protiv ekipe Berkane iz Maroka.

Prethodnih godina su se za Kulibalija interesovali Milan, Klub Briž i Brest, a sada se priča da su konkurencija Crvenoj zvezdi dva tima iz Saudijske Arabije i zagrebački Dinamo. Adama Kulibali nema nikakav dodir sa evropskim fudbalom i tek treba da odluči da li u narednim sezonama želi da pravi karijeru ka nekoj od najjačih liga na svijetu ili bi unosna ponuda iz Azije zadovoljila sve njegove apetite.