Trofejni fudbaler i trener Crvene zvezde Dejan Stanković dobio drugu ćerku sa drugom suprugom.

Izvor: MN Press

Nekadašnji srpski fudbaler i aktuelni trener Crvena zvezda Dejan Stanković ponovo je postao otac, pošto je njegova supruga Anita Bojanič na svijet donijela još jednu djevojčicu, prenosi Blic.

Kako prenosi Blic, Stankovićeva supruga porodila se u petak, a par je odlučio da kćerki da ime Andrea. Riječ je o imenu grčkog porijekla koje u prenesenom značenju simbolizuje hrabrost, snagu i odlučnost.

Stanković i Anita već imaju kćerku Anđelu, dok bivši reprezentativac iz prvog braka sa Ana Aćimović ima tri sina – Stefana, Filipa i Aleksandra. Njihov brak okončan je ranije, a Stanković je novo vjenčanje sa Anitom Bojanič obavio u tajnosti 2024. godine.