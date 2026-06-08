Nakon rasvjetljavanja ovih događaja i identifikacije osumnjičenog, D.R. je u aprilu 2026. uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i od tada se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, rasvijetlili su i treći slučaj napada na imovinu oštećenog iz Podgorice i podnijeli krivičnu prijavu protiv D.R. (47) iz Cetinja, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

"U nastavku aktivnosti na rasvjetljavanju više krivičnih djela izvršenih na štetu dvije ženske osobe iz Podgorice - ćerke i majke, na čiju je štetu D.R. već, kako se sumnja, izvršio dva krivična djela izazivanje opšte opasnosti i izazivanje opšte opasnosti u pokušaju, policija je prikupila materijalne dokaze te tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu protiv osumnjičenog za navedeno krivično djelo" saopštila je policija.

Sumnja se da je D.R. navedeno krivično djelo izvršio 30. marta 2026. oko 03.40 časova, kada je došao na adresu u Ulici Crnogorskih serdara bb, nakon čega je ušao u podzemnu garažu stambene zgrade u kojoj je bilo parkirano vozilo marke "pežo 3008", podgoričkih registarskih oznaka, u vlasništvu oštećene žene iz Podgorice.

Tom prilikom je, kako se sumnja, upotrebom podesnog sredstva izazvao otvoreni plamen, usljed čega je došlo do požara na vozilu, nakon čega se dao u bjekstvo.

"Podsjećamo da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u prethodnim aktivnostima rasvijetlili još dva krivična djela izazivanje opšte opasnosti izvršena na štetu iste osobe i njene majke, kada je u decembru 2025. i februaru 2026. godine, kako se sumnja, D.R. izazvao požar na vratima stana oštećene, kao i u drugom navratu pokušao da izazove požar bacanjem eksplozivne naprave u dvorište kuće oštećene" dodali su iz UP.

Nakon rasvjetljavanja ovih događaja i identifikacije osumnjičenog, D.R. je u aprilu 2026. uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i od tada se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.