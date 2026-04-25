Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela najavio da će klub ispunjavati želje trenera Dejana Stankovića.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda dočekaće u nedjelju od 18 časova Partizan u 179. vječitom derbiju, u okviru trećeg kola plej-ofa Superlige Srbije, a meč na stadionu „Rajko Mitić“ mogao bi da odluči pitanje šampiona.

Crveno-bijeli imaju ubjedljivu prednost na vrhu tabele i dovoljan im je bod da četiri kola prije kraja matematički osiguraju novu titulu. Ipak, u klubu ne žele da se zadovolje remijem, već najavljuju borbu za pobjedu pred svojim navijačima.

Sportski direktor Mitar Mrkela istakao je da derbi nosi posebnu težinu i istorijski značaj.

"Od Crvene zvezde su velika očekivanja, pogotovo kada je vječiti derbi u pitanju. Ovaj ima posebnu važnost jer možemo da obezbijedimo titulu. To se ne dešava često. Podsjetiću da je Zvezda 1951. prvu titulu osvojila upravo pobjedom nad Partizanom", rekao je Mrkela.

Veliki ulog prati i veliko interesovanje publike, pa se očekuje dobra posjeta na „Marakani“, gdje bi domaći tim mogao da proslavi trofej protiv najvećeg rivala.

"Meč ima ogroman značaj i šansu da titulu proslavimo na našem stadionu. Očekujem sličan broj navijača kao na prethodnoj utakmici", dodao je Mrkela.

U Zvezdi već gledaju i korak dalje – nova titula bila bi 37. u istoriji kluba, ali ambicije su još veće.

"Naš cilj je da stignemo do 40 titula. Vrlo smo odlučni u tome", poručio je sportski direktor crveno-bijelih. Mrkela se osvrnuo i na rad trenera Dejan Stanković, koji je stabilizovao ekipu nakon promjenljivog prvog dijela sezone i vratio je u šampionski ritam.

"Vrlo smo zadovoljni njegovim radom. Trudićemo se da tokom ljetnjeg prelaznog roka ispunimo sve njegove želje", kazao je Mrkela, ne otkrivajući konkretna pojačanja.

Derbi na „Marakani“ tako nosi dvostruki značaj – borbu za prestiž i priliku da Crvena zvezda pred svojim navijačima ovjeri novu titulu.