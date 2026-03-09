Predrag Mijatović je nekoliko puta zaredom ostao nadglasan od starne upravnog odbora FK Partizan.

Izvor: MN Press

FK Partizan nastavlja da ima potrese unutar kluba, pa je cijelu fudbalsku javnost zatekla vijest da je Srđan Blagojević vraćen na mjesto trenera. Stručnjak koji je napustio Partizan u toku ove sezone vratiće se tako nakon što je njegov naslednik Nenad Stojaković napustio klub posle poraza u "večitom derbiju", a Damir Čakar je otišao sa mjesta trenera posle ubjedljivog poraza od Vojvodine u Novom Sadu 3:0.

Kako navodi "Telegraf" odluku o vraćanju Srđana Blagojevića na mjesto trenera donijelo je rukovostvo glasanjem 4:1. Za povratak su glasali Milka Forcan, Rasim Ljajić, Danko Lazović i Vojin Lazarević, a protiv je bio Predrag Mijatović.

To je samo jedna u nizu odluka u Partizanu koja je donesena tako što je upravni odbor glasao protiv Mijatovića i djeluje da legendarni napadač crno-bijelih gubi moć u klubu iz Humske.

Potpredsjednik za sportska pitanja je nedavno jedini glasao za vandrednu izbornu skupštinu i na tom glasanju je poražen sa 4:1. Vidjećemo šta ovakav odnos snaga donosi Partizanu u narednom periodu.

(MONDO, N.L.)