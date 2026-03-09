Predrag Mijatović je nekoliko puta zaredom ostao nadglasan od starne upravnog odbora FK Partizan.
FK Partizan nastavlja da ima potrese unutar kluba, pa je cijelu fudbalsku javnost zatekla vijest da je Srđan Blagojević vraćen na mjesto trenera. Stručnjak koji je napustio Partizan u toku ove sezone vratiće se tako nakon što je njegov naslednik Nenad Stojaković napustio klub posle poraza u "večitom derbiju", a Damir Čakar je otišao sa mjesta trenera posle ubjedljivog poraza od Vojvodine u Novom Sadu 3:0.
Kako navodi "Telegraf" odluku o vraćanju Srđana Blagojevića na mjesto trenera donijelo je rukovostvo glasanjem 4:1. Za povratak su glasali Milka Forcan, Rasim Ljajić, Danko Lazović i Vojin Lazarević, a protiv je bio Predrag Mijatović.
To je samo jedna u nizu odluka u Partizanu koja je donesena tako što je upravni odbor glasao protiv Mijatovića i djeluje da legendarni napadač crno-bijelih gubi moć u klubu iz Humske.
Potpredsjednik za sportska pitanja je nedavno jedini glasao za vandrednu izbornu skupštinu i na tom glasanju je poražen sa 4:1. Vidjećemo šta ovakav odnos snaga donosi Partizanu u narednom periodu.
(MONDO, N.L.)