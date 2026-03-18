Partizan mora da nađe 2,9 miliona eura do kraja marta da bi prošao UEFA monitoring, a sada je poznato kome duguje taj novac.

Izvor: MN Press

FK Partizan čeka još jedan UEFA monitoring, od koga zavisi da li će igrati Evropu naredne sezone. Preciznije, Partizan mora da pronađe još 2,9 miliona eura do kraja marta, pošto su se pojavila nova dugovanja koja moraju da se regulišu kako crno-bijeli ne bi bili suspendovani iz evropskih takmičenja.

I ovoga puta Partizan namjerava da se osloni na pomoć države, a ono što sve zanima je - kome to klub iz Humske duguje toliki novac i ko to traži zaostala dugovanja?

Prema pisanju "Mozzart Sporta", postoje "velike opstrukcije" da Partizan prođe UEFA monitoring. Duguje se klubovima sa kojima je Partizan poslovao, bivšim igračima, trenerima, pa i članovima stručnih štabova koji ne pokazuju dobru volju da se problem riješi reprogramom ili nekim drugim načinom.

Kome duguje Partizan?

Primjera radi, Partizan duguje 605.000 eura klubovima iz kojih je kupovao fudbalere, a više od polovine tog iznosa je za Žoaa Grimalda koji je došao iz peruanskog Sporting Kristala. U međuvremenu je ovaj fudbaler prodat u Spartu iz Praga u milionskom iznosu.

Novac traži i Jedinstvo iz Uba za Ibrahima Zubairua, i to na osnovu dva ugovora koja su skopljena sa njim i ukupno dugovanje je 122 hiljade eura, odnosno Minesota za Kervina Arijagu potražuje još 26 hiljada eura.

Od trenera, Miroslav Đukić (25.000 eura) i Igor Duljaj (181.000 eura) takođe potražuju svoj zarađeni novac, ali se ne očekuje da "blokiraju klub" i spriječe ga da prođe UEFA monitoring.

Što se tiče bivših igrača javio se recimo Mihajlo Ilić (399.000 eura) preko svog agenta i trenutno ne djeluje da će biti razumijevanja za reprograme, kao u slučaju Strahinje Pavlovića, Svetozara Markovića, Marka Šćepovića, Jovana Miloševića, pa i Gajasa Zahida, koji je bio nezadovoljan svojim statusom kod Nenada Stojakovića, što se sada promijenilo kod Srđana Blagojevića.

Sve to su poslovi bivšeg rukovodstva Partizana koje aktuelno - na čelu sa Rasimom Ljajićem i Predragom Mijatovićem - mora da sanira što prije ako želi da klub "preživi" i da se nada novcu od UEFA premija.

Šta je plan uprave?

Vidi opis Kome Partizan duguje novac? Hitno potrebno 2,9 miliona eura! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Rekoh već, do 31. marta moramo da imamo sve završeno. Tražimo taj novac, pokušavamo na sve načine da ga obezbijedimo. Razgovaramo sa privrednicima i bankama. Obratićemo se i državi ako bude bilo potrebno, kao i u svim ranijim monitorinzima. Država nam je uvijek davala, a to nije mali novac", rekao je nedavno Rasim Ljajić za "Kurir".

"Želimo da rasteretimo državu. Novac nam je potreban za plate zaposlenim i poslovanje kluba, zato održavamo sastanke sa ljudima iz sveta biznisa i bankama. Ključna stvar su transferi naših igrača. Računali smo da ćemo prodati nekog fudbalera u januaru, ali to se nije dogodilo. I zato smo došli u ovu situaciju da opet nemamo novca", rekao je Rasim Ljajić i najavio bolje dane:

"S obzirom na potencijal i vrijednost igrača u junu bismo mogli da uđemo u stabilniju fazu. Neće to biti ozdravljenje s obzirom na ukupan dug, ali... U kritičnom smo periodu, svjesni smo toga."