Veliki požar u šumskoj oblasti u opštini Lutraki u Grčkoj.

Izvor: X/flashgrofficial/Printscreen

Veliki požar je izbio danas u opštini Lutraki u oblasti Korint na Peloponezu u Grčkoj, piše "Flash". Na licu mjesta bilo je angažovano čak 25 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila.

Angažovan je i helikopter za gašenje požara. Zasad nema informacija o povrijeđenima.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak gašenja požara. Na snimku se vidi kako helikopter uzima vodu iz mora kako bi gasio požar.