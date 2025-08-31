Iznenađenje je napravila Mladost DG koja je na svom terenu slavila protiv aktuelnog šampiona, ekipe Budućnosti 2:1.

Izvor: adidas

Aktuelni šampion je izgubio na DG areni od Mladosti 3:1, iako je već u 9. minutu došao do prednosti preko Serikova.

Budućnost na pauzu odlazi sa sedmog mjesta i ima šest bodova. "Plavi" su prethodne sezone imali ukupno tri poraza, a večeras su već izjednačili taj učinak. A nije tako izgledalo u devetom minutu kada je Marko Miličković izveo korner, a gol glavom postigao Ilija Serikov.

Bila je Mladost večeras bolja, veliku priliku je u 89. minutu propustio Migel Fernando Pereira Rodriges, da bi minut kasnije Anđelko Jovanović zatresao mrežu i postavio konačan rezultat.

A Dečić je imao sve u svojim rukama, priliku da bude sam na vrhu pred reprezentativnu pauzu, ali je večeras protiv Petrovca u 95. minutu ostao bez pobjede - 2:2.

Tim iz Tuzi je vodio 2:1, da bi u posljednjim sekundama Andrej Pupović postigao lijep gol iz slobodnog udarca i postavio konačan rezultat - 2:2.

To znači da na vrhu Sutjeska i Dečić imaju po 10 bodova, dok je Petrovac večeras stigao do četvrtog remija i ne zna za poraz ove sezone.

Petrovac je uspio da dođe do boda u dubokoj nadoknadi - fenomenalno je slobodan udarac izveo Andrej Pupović u 95. minutu i postavio konačnih 2:2.

CFL REZULTATI:

Dečić - Petrovac 2:2

Petar Sekulović 30, Asmir Kajević 78 - Savo Arambašić 26, Andrej Pupović 95.

Mladost Lob.Bet - Budućnost 3:1

Dušan Vuković 67. iz penala, Davor Kontić 74, Anđelko Jovanović 90 - Ilija Serikov 9.

ODIGRANO U SUBOTU

Arsenal - Jezero 2:2

Jedinstvo-Franca - Mornar 2:1

Sutjeska - Bokelj SBBet 5:2



