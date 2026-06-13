Emina oči u oči sa bivšim i njegovom 20 godina mlađom ženom: Sude se, ali ih sinovi ipak spojili

Odnos sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom ponovo je eskalirao.

Izvor: Instagram/yaemina/mustafasandal24/Printscreen

Emina Jahović proslavila je maturu sina Jamana, a na istoj su bili i njen bivši suprug Mustafa Sandal sa novom suprugom. Inače, Emina i Mustafa govorila je javno da je zbog alimentacije bila na sudu sa Sandalom.

Emina Jahović je podelila veliku radost sa svojim pratiocima na Instagramu, kada je njen stariji sin Jaman završio srednju školu i zakoračio u svijet odraslih.

Za ovu posebnu priliku i veliki ručak koji je tim povodom organizovan, pjevačica je zablistala u uskoj beloj haljini, dok je Jaman ponosno pozirao u svečanom odijelu.

Turski mediji snimili su i Mustafu upravo na ovoj svečanosti u društvu, nove, mlađe supruge.

Buran odnos sa bivšim

Odnos sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom ponovo je eskalirao, o čemu su mediji pisali u septembru prošle godine, i doveo do susreta u sudnici u Istanbulu. Emina je tada, kako su pisali mediji podnijela novu tužbu, tvrdeći da Mustafa ne poštuje dogovor iz 2018. godine.

Prilikom razvoda, dogovoreno je da Emina dobije starateljstvo nad djecom, dva miliona dolara od prodaje zajedničke kuće i 500.000 dolara za njihovo školovanje. Ipak, glavni problem je nastao jer se Sandal obavezao da kupi stan u Srbiji i redovno plaća alimentaciju, što nije ispunio, kako su pisali mediji. Pored kašnjenja alimentacije, pjevačica tvrdi i da on odbija da njoj i djeci obezbijedi automobil kada im je potreban. Ovo inače nije njihov prvi pravni sukob, pošto je 2022. godine Emina već pokrenula postupak zbog 26 neisplaćenih alimentacija, ali je ta tužba tada odbačena jer je Mustafa uspeo da dokaže uplate u vrijednosti od oko 115.000 eura.

Izvor: Blic/ Mondo