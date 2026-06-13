Srušena ograda oko lokacije za izgradnju luksuznog odmarališta koje planira zet Donalda Trampa, Džared Kušner.

Izvor: X/FilteredZero/Printscreen

Danas je grupa od oko 200 demonstranata u Albaniji srušila metalnu ogradu oko lokacije za izgradnju luksuznog odmarališta koje planira Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa, piše britanski "Gardijan". Meštani sela Rjola koje se nalazi blizu plaža i borovih šuma na sjeverozapadu Albanije su danas protestovali protiv ovog najavljenog protesta u sklopu masovnih demonstracija koje su u Albaniji počele od početka juna.

Demonstranti su na početku protesta mahali zastavama Albanije i uzvikivali "Revolucija". Nakon toga je protest eskalirao kada je grupa ljudi srušila metalnu ogradu i prepreke od bodljivake žice koja je postavljena oko lokacije za projekat zeta američkog predsjednika.

Vidi opis Bjesne protesti u Albaniji: Novi sukob demonstranata sa policijom kod gradilišta Trampovog zeta (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Izbio je i žestok sukob sa policijom. To nije spriječilo mještane sela Rjola da se zaustave o čemu su pričali i njihovi predstavnici.

"Protesti se neće zaustaviti dok stanovnici sela Rjol ne budu obeštećeni. Mi predstavljamo 200 porodica čije zemljište je oteto", izjavio je jedan od vlasnika zemljišta na kom bi trebalo da se izgradi luksuzno odmaralište.

HAPPENING NOW: Dozens of Albanian protesters are tearing down the construction fence in Rrjoll, North Albania.



After Zvernec in the south, the wave of protests has now moved to another tourist resort project in Shëngjin/North Albania LIVEpic.twitter.com/td3gv1vGM5 — Kruja Chronicles (@FilteredZero)June 13, 2026

Ovi protesti u Albaniji nose naziv "Flamingo revolucija" zbog flamingosa koji žive u zaštićenom području. Pobuna je počela krajem maja na ostrvu Zvernec kod Valone, a u međuvremenu su se proširili na skoro cijelu Albaniju.

Demonstranti traže potpunu obustavu projekta, promjenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine uz ostavku premijera Edija Rame. On je dosad odbio da podnese ostavku.