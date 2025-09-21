Fudbaleri Sutjeske osamili su se na vrhu tabele, pošto su u 8. kolu Meridianbet Prve lige savladali Mladost DG 3:1 i iskoristili remi Dečića u Tivtu.

Poslije osmog kola MeridianBet Prve crnogorske fudbalske lige na vrhu će opet sama biti Sutjeska - Nikšićani su kraj Bistrice savladali Mladost Lob.Bet (3:1) pa imaju dva boda više od Dečića, koji je remizirao sa Arsenalom u Tivtu (1:1).

Sutjeska je večeras upisala četvrtu pobjedu kraj Bistrice ove sezone, a već u drugom minutu je mogla do gola, ali je Petar Radulović zaustavio Balšu Tošković.

U 27. minutu Sutjeska je povela, a za Golubović se iskupio za penal i doveo nikšićke "plave" u vođstvo.

Arsenal nastavlja sa dobrim partijama ove sezone, a danas je igrao neriješeno sa Dečićem (1:1). Tivćani su poveli u 22. minutu, kada je Vanja Vučićević lijepo centrirao, a gol glavom postigao Petar Ražnatović.

Dečić je ekspresno odgovorio tri minuta kasnije - Balša Radusinović je dobio loptu, krenuo ka golu domaće ekipe i sa oko 25 metara savladao Bojana Zogovića.

Budućnost je savladala Bokelj SBBet u Kotoru (2:0), prekinula seriju od tri utakmice bez trijumfa i zabilježila prvu pobjedu od dolaska Dejana Vukićevića na mjesto šefa stručnog štaba. Sa druge strane, Kotorani su još bez trijumfa u domaćem prvenstvu.

Bokelj je imao dvije dobre šanse u prvom poluvremenu, preko Kristijana Radunovića i Stefana Mršulje, a Budućnost je povela poslije prvog napada u drugom dijelu - nakon auta Igor Ivanović je odložio loptu do Danila Vukanića, a mladi reprezentativac sa oko 25 metara postigao lijep gol.

Konačan rezultat je postavio Momčilo Raspopović u 59. minutu.

Između dva gola Budućnosti fudbaleri Bokelja su pogodili stativu, a u finišu meča Igor Poček, nakon greške Milana Mijatovića, nije uspio da zatrese mrežu.

Do pobjede je došlo Jedinstvo Franca, koje je u Beranama savladalo Jezero 2:1. Ekipa iz Bijelog Polja je povela u 10. minutu, kada je asistenciju Andreja Cvijovića iskoristio Žarko Korać, da bi u 42. Cvijović sa distance duplirao prednost svoje ekipe.

Konačan rezultat je postavio Milivoje Raičević u 65. minutu nakon centaršuta Matije Bojovića.

Petrovac i Mornar su igrali neriješeno - 1:1. Domaćin je na stadionu "Mitar-Mićo Goliš" poveo u 70. minutu - Zaim Divanović je centrirao iz prekida, Žarko Popović je prebacio do Adnana Bašića, koji je proslijedio u mrežu.

8. KOLO REZULTATI:

Jezero - Jedinstvo Franca 1:2

Milivoje Raičević 65 - Žarko Korać 10, Andrej Cvijović 42.

Sutjeska - Mladost Lob.Bet 3:1

Aleksa Golubović 27, Vasilije Čavor 68, Todor Miljanić 73 - Balša Mrvaljević 88.

Balša Mrvaljević (Mladost Lob.Bet) promašio penal u 21. minutu

Arsenal - Dečić 1:1

Petar Ražnatović 22 - Balša Radusinović 25.

Petrovac - Mornar 1:1

Adnan Bašić 70 - Jan Mišel Jao 77.

Bokelj SBBet - Budućnost 0:2

Danilo Vukanić 46, Momčilo Raspopović 59.



