Budućnost je odlično reagovala nakon dva uzastpopna poraza, na debiju trenera Ivana Delića pod Goricom je pao Dečić 2:0.
Budućnost, koja brani trofej, savladala je pred svojim navijačima ekipu Dečića 2:0 i zabilježila drugu pobjedu.
Podgorički tim je, na debiju trenera Ivana Delića, do pobjede došao je golovima Ivana Bojovića u 7. i Lazara Mijovića u 52. minutu.
Dečić je pod Goricom prekinuo seriju od tri pobjede sa starta šampionata.
Prvi trijumf ove sezone upisalo je Jezero, koje je u Beranama savladalo Sutjesku 2:1.
Plavski tim slavio je golovima Nenada Krivokapića u 45. i Petra Bogdanovića u 51. minutu.
Konačan rezultat, za prvi poraz Sutjeske ove sezone, postavio je Andrija Ražnatović u 55. minutu.
Petrovac i Arsenal igrali su na stadionu "Mitar Mićo Goliš" 0:0, a pobjednika nije bilo ni u duelu
Bokelja i Jedinstva, koji je u Kotoru završen 1:1.
Domaći sastav u vođstvo doveo je Šaleta Kordić u 69. minutu.
Poravnao je i donio bod gostima, prvi ove sezone, Žarko Korać iz jedanaesterca u 80. minutu
Pred svojim navijačima prvi trijumf ostvario je
Mornar, koji je u Baru savladao Mladost 2:1.
Gosti su poveli golom Lazara Kneževića u 15. minutu.
Izjednačio je Ilija Martinović u 34, a konačan rezultat postavio je Balša Sekulić u 78. minutu.
Dečić je zadržao čelnu poziciju na tabeli sa devet bodova i ima jedan više od drugoplasiranog Arsenala.
Sutjeska je treća sa sedam, dok su po bod manje osvojili Budućnost i Petrovac.
REZULTATI 4. KOLO
Mornar - Mladost Lob.Bet 1:1
Ilija Martinović 34 - Lazar Knežević 15.
Bokelj SBBet - Jedinstvo Franca 1:1
Šaleta Kordić 69 - Žarko Korać iz penala u 80. minutu
Petrovac - Arsenal 0:0
Jezero - Sutjeska 2:1
Nenad Krivokapić 45, Petar Bogdanović 51 - Andrija Ražnatović 55.
Budućnost - Dečić 2:0
Ivan Bojović 7, Lazar Mijović 52.
