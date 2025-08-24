Budućnost je odlično reagovala nakon dva uzastpopna poraza, na debiju trenera Ivana Delića pod Goricom je pao Dečić 2:0.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Budućnost, koja brani trofej, savladala je pred svojim navijačima ekipu Dečića 2:0 i zabilježila drugu pobjedu.

Podgorički tim je, na debiju trenera Ivana Delića, do pobjede došao je golovima Ivana Bojovića u 7. i Lazara Mijovića u 52. minutu.

Dečić je pod Goricom prekinuo seriju od tri pobjede sa starta šampionata.

Prvi trijumf ove sezone upisalo je Jezero, koje je u Beranama savladalo Sutjesku 2:1.

Plavski tim slavio je golovima Nenada Krivokapića u 45. i Petra Bogdanovića u 51. minutu.

Konačan rezultat, za prvi poraz Sutjeske ove sezone, postavio je Andrija Ražnatović u 55. minutu.

Petrovac i Arsenal igrali su na stadionu "Mitar Mićo Goliš" 0:0, a pobjednika nije bilo ni u duelu

Bokelja i Jedinstva, koji je u Kotoru završen 1:1.

Domaći sastav u vođstvo doveo je Šaleta Kordić u 69. minutu.

Poravnao je i donio bod gostima, prvi ove sezone, Žarko Korać iz jedanaesterca u 80. minutu

Pred svojim navijačima prvi trijumf ostvario je

Mornar, koji je u Baru savladao Mladost 2:1.

Gosti su poveli golom Lazara Kneževića u 15. minutu.

Izjednačio je Ilija Martinović u 34, a konačan rezultat postavio je Balša Sekulić u 78. minutu.

Dečić je zadržao čelnu poziciju na tabeli sa devet bodova i ima jedan više od drugoplasiranog Arsenala.

Sutjeska je treća sa sedam, dok su po bod manje osvojili Budućnost i Petrovac.

REZULTATI 4. KOLO

Mornar - Mladost Lob.Bet 1:1

Ilija Martinović 34 - Lazar Knežević 15.

Bokelj SBBet - Jedinstvo Franca 1:1

Šaleta Kordić 69 - Žarko Korać iz penala u 80. minutu

Petrovac - Arsenal 0:0

Jezero - Sutjeska 2:1

Nenad Krivokapić 45, Petar Bogdanović 51 - Andrija Ražnatović 55.

Budućnost - Dečić 2:0

Ivan Bojović 7, Lazar Mijović 52.



