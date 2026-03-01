Pogledajte strašan prekršaj zbog kog je Aleksandar Stanković skočio na protivnika.

Izvor: Twitter/DAZN_BEFR

Talentovani srpski fudbaler Aleksandar Stanković odigrao je još jedan sjajan meč za svoj Klub Briž i učestvovao u pobjedi nad ekipom Šarlroa poslije preokreta – 2:1 (0:1). Ključni trenutak meča dogodio se u 61. minutu, kada je Kevin van den Kerhof napravio bezobziran faul nad Kolisom, zbog čega je dobio direktan crveni karton.

Sudija nije imao dilemu ni jednog trenutka i odmah je poslao fudbalera Šarlroa u svlačionicu, a Aleksandar Stanković, koji je bio na dvadesetak metara od incidenta, odmah je potrčao da se obračuna sa protivnikom. Pogledajte taj trenutak:

| Kévin Van Den Kerkhof est exclu pour un tacle affreux sur Chrístos Tzólis.#CHACLUpic.twitter.com/jID9YEUwsR — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR)March 1, 2026

Stanković je odmah imao šta da kaže Van den Kerhofu, kome je zamjerio zbog tog poteza, a potom ga je odgurnuo laktom i stavio prst na čelo – da ga podsjeti da ono što je uradio nije normalno. Ubrzo su se umiješali i ostali fudbaleri na terenu, a sudija je uspio da smiri situaciju i spriječi veći sukob.

Interesantno je da je Kolis 15 minuta kasnije dočekao pravdu, jer je pogodio iz penala za 1:1, poništivši gol Keite, kojim je domaćin vodio od 35. minuta. U desetom minutu nadoknade Ordones je donio pobjedu ekipi iz Briža.

Tako se nastavlja njihova trka sa Sen Žiloazom, koji ima bod više, pa nas do kraja prvenstva očekuje nevjerovatna borba.



