Pogledajte sjajan gol na meču Rome i Juventusa u Seriji A.

Izvor: Twitter/@Viralitity

Mile Svilar nije uspio da zaustavi šut, a ne bi ni njegov otac Ratko Svilar. U derbiju 27. kola između Rome i Juventusa viđen je jedan od najspektakularnijih golova sezone, a sudbina je htjela da to bude istog dana kada je i u „Old Firmu“ postignut pogodak koji će sigurno biti u konkurenciji za Puškaša.

Fabio Konseisao je u 47. minutu „uhvatio“ spektakularan volej i probušio mrežu Mileta Svilara, a zbog tog poteza za glavu su se hvatali svi navijači na „Olimpiku“. Pogledajte šta je uradio Konseisao:

FRANCISCO CONCEIÇAO HAS JUST SCORED THIS ABSOLUTE BANGER VOLLEY TO EQUALIZE VS ROMA!!!pic.twitter.com/ZjEYhMu566 — Viralitity (@Viralitity)March 1, 2026

Ovim golom Juventus je izjednačio na 1:1, pošto je prethodno brazilski bek Vesli Franka doveo domaćina u vođstvo u 39. minutu. Ipak, zadovoljstvo kod „stare dame“ nije dugo potrajalo ni nakon maestralnog gola Portugalca, jer je Roma postigla dva brza pogotka u nastavku.

Prvo je Endika pogodio u 54. minutu, a potom i Malen u 65, pokazavši još jednom da je bio briljantno pojačanje za „vučicu“ ove zime. Do kraja meča viđena su još dva gola i spektakularnih 3:3, zahvaljujući Bogiju u 79. i Gatiju u 93. minutu.

Roma je nakon ovog remija pala na četvrto mjesto. Ispred je Napoli sa 53 boda, zatim Milan sa 57, dok je „debelo ispred“ Inter sa 67 bodova.



