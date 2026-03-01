Pogledajte sjajan gol na meču Rome i Juventusa u Seriji A.
Mile Svilar nije uspio da zaustavi šut, a ne bi ni njegov otac Ratko Svilar. U derbiju 27. kola između Rome i Juventusa viđen je jedan od najspektakularnijih golova sezone, a sudbina je htjela da to bude istog dana kada je i u „Old Firmu“ postignut pogodak koji će sigurno biti u konkurenciji za Puškaša.
Fabio Konseisao je u 47. minutu „uhvatio“ spektakularan volej i probušio mrežu Mileta Svilara, a zbog tog poteza za glavu su se hvatali svi navijači na „Olimpiku“. Pogledajte šta je uradio Konseisao:
FRANCISCO CONCEIÇAO HAS JUST SCORED THIS ABSOLUTE BANGER VOLLEY TO EQUALIZE VS ROMA!!!pic.twitter.com/ZjEYhMu566— Viralitity (@Viralitity)March 1, 2026
Ovim golom Juventus je izjednačio na 1:1, pošto je prethodno brazilski bek Vesli Franka doveo domaćina u vođstvo u 39. minutu. Ipak, zadovoljstvo kod „stare dame“ nije dugo potrajalo ni nakon maestralnog gola Portugalca, jer je Roma postigla dva brza pogotka u nastavku.
Prvo je Endika pogodio u 54. minutu, a potom i Malen u 65, pokazavši još jednom da je bio briljantno pojačanje za „vučicu“ ove zime. Do kraja meča viđena su još dva gola i spektakularnih 3:3, zahvaljujući Bogiju u 79. i Gatiju u 93. minutu.
Roma je nakon ovog remija pala na četvrto mjesto. Ispred je Napoli sa 53 boda, zatim Milan sa 57, dok je „debelo ispred“ Inter sa 67 bodova.
Standings provided by Sofascore