Dres fudbalske reprezentacije Srbije obukao je sin selektora Silvinja, a ćerka se izvinjavala zbog tog poteza.

Izvor: x.com/Shefqet Fejzo/MN Press

Fudbalska reprezentacija Srbije neće učestvovati na Mundijalu 2026. godine, a šansu da se domogne velikog takmičenja imaće Albanija, koja je u istoj kvalifikacionoj grupi obezbijedila drugo mjesto. Albance čekaju izazovi u baražu, a atmosferu u nacionalnom timu pred te važne mečeve mogao bi da pokvari dres srpske reprezentacije.

Nekadašnji brazilski fudbaler i dugogodišnji selektor Albanije Silvinjo nalazi se na udaru albanskih navijača jer njegov sin po kući nosi dres reprezentacije Srbije! Ovaj detalj otkriven je na Instagram nalogu Silvinjove ćerke, koja je fotografisala porodicu dok sjedi za stolom, a pored se vidi i nasljednik bivšeg fudbalera - u plavom dresu sa brojem 7 na grudima.

Vidi opis Albanci poludjeli zbog dres Srbije u kući selektora: Morala da se izvini i ćerka slavnog Brazilca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Sudeći po određenim detaljima, ovo bi mogao da bude dres koji je Aleksandar Stanković nosio na utakmici Srbija - Albanija u Leskovcu, kada su gosti minimalnim rezultatom došli do pobjede, osvojili tri boda i stekli prednost koja se na kraju ispostavila nedostižna za "orlove". Stanković je vjerovatno poklonio dres nekome iz delegacije Albanije, a on je na kraju završio kod selektorovog sina, koji ga i nosi na fotografiji koja je iznervirala Albance.

Sa druge strane, ćerka albanskog selektora demantuje tu verziju, ali je u njegovu priču teško povjerovati. Albanci su masovno slali poruke Silvinjovoj ćerki, a na društvenim mrežama se pojavio i njen odgovor na jednu od njih. "Ćao, ja se stvarno izvinjavam. Moj brat studira u Milanu sa dečkom koji mu je poklonio taj dres. Potpuno ste u pravu, nisam imala pojma da je to dres Srbije. Ja stvarno ne pratim fudbal. Već sam izbrisala objavu i neće se ponoviti tako nešto. Hvala na razumijevanju", napisala je ćerka albanskog selektora.

Interesting choice of shirt from Sylvinho’s sonpic.twitter.com/bXOH1EZIR1 — Shefqet Fejzo (@ShefqetFejzo11)December 25, 2025

Ovu verziju priče demantuje detalj na rukavu, koji pokazuje da je dres pripremljen za oblačenje na meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali i sitan tekst ispod srpskog grba, na lijevoj strani grudi. Na fotografiji se ne može pročitati šta na njemu piše, odnosno utvrditi da li je ovo dres sa meča Srbija - Albanija ili neke druge utakmice koju je Srbija igrala u kvalifikacijama.