Razgovarao sa Netanjahuom, bin Zajedom i kraljem Bahreina; E3 osudio iranske napade i najavio moguće odbrambene mjere

Izvor: Youtube/CNBC-TV18

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da procjenjuje da će borbe sa Iranom trajati oko četiri nedjelje ili manje.

U intervjuu za britanski tabloid „Dejli mejl“ rekao je: „Pretpostavili smo da će biti četiri nedjelje ili tako nešto. Uvijek je to bio proces od četiri nedjelje, tako da bez obzira koliko je jak, to je velika zemlja; trajaće četiri nedjelje ili manje.“

Portparolka Bijele kuće Karolin Livit saopštila je da je Tramp telefonom razgovarao sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom i kraljem Bahreina Hamadom bin Isa al Kalifom. Obje zalivske zemlje bile su ove sedmice pogođene iranskim napadima, ali dodatni detalji nijesu saopšteni.

U međuvremenu, lideri Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke, poznati kao E3, izdali su zajedničko saopštenje u kojem su iranske raketne napade opisali kao „neselektivne i nesrazmjerne“. Najavili su da će „preduzeti korake“ kako bi zaštitili svoje nacionalne interese i interese saveznika u regionu.

U saopštenju se navodi da bi te mjere mogle uključivati omogućavanje neophodnih i srazmjernih odbrambenih aktivnosti radi uništavanja iranskih raketa i dronova na njihovom izvoru. Lideri su se saglasili da će blisko sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima u regionu.

Britansko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je 94.000 britanskih državljana registrovalo svoje prisustvo u zemljama Persijskog zaliva.