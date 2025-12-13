Aleksandar Stanković je bio na korak od povratka u Inter, ali sada je klub iz Milana odustao od toga.

Htio je Inter već na polusezoni da vrati u tim Aleksandra Stankovića, ali to se neće desiti. Kada je prodat Klub Brižu u ugovor o prodaji je stavljena klauzula da Inter može da ga otkupi nazad za 25.000.000 evra, ali za sada nema ništa od toga.

Krenuo je sjajno u dresu Briže, zaslužio i poziv Dragana Stojkovića Piksija i debi u dresu Srbije, ali je Pjero Ausilio poslije pada forme mladog defanzivnog veziste riješio da odustane od te ideje.

"Nakon nekoliko zaista razočaravajućih nastupa, Pjero Ausilio polako napušta ideju o vraćanju Aleksandra Stankovića. Nakon što je vidio nastupe Diufa i činjenicu da Srbin košta 25 miliona evra, bord direktora će radije investirati taj novac u drugu poziciju", piše ZS Voetball.

Mjesto koje su planirali da sačuvaju za Aleksandra Stankovića sada će ostati mladom 22-godišnjem reprezentativcu Francuske Endiju Diufu. On je došao iz Lansa na početku sezone i uspio je da se izbori za mjesto u prvoj postavi u posljednje vrijeme.