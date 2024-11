Aleksandar Stanković pričao je o svom ocu Dejanu i klubu za koji mašta da zaigra...

Izvor: MN Press

Aleksandar Stanković, sin legendarnog srpskog fudbalera i trenera Dejana Stankovića pruža odlične partije u dresu švajcarskog Lucerna. Ima samo 19 godina, igra u veznom redu i ostavio je odličan utisak u klubu u koji je došao na pozajmicu iz Intera.

Neki ga već porede sa ocem, a mediji u Švajcarskoj pišu da je on prava zamjena za Ardona Jašarija koji je za šest miliona evra prešao u Klub Briž. "Aleksandar se lako privikao na naše procese, napravio je veliki napredak u defanzivi. Kritikovali su nas mnogi dosta poslije odlaska Jašarija, ali smo mi prezadovoljni kako se stvari odvijaju", rekao je trener Lucerna Marko Frik.

Intervju za tamošnje medije dao je i Aleksandar i jedno od prvih pitanja bilo je baš poređenje sa Jašarijem. "Ljudi vole da prave poređenja. Ako me vide kao zamjenu za njega onda je to za mene čast, ali mi iskreno to nije važno. Ne obraćam pažnja na to. Svako mora da napreduje i da radi na svoj način, bez poređenja sa drugima", počeo je Stanković.

"Tata bi se ugrizao za ruku od muke, ali bi me podržao"

Izvor: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia

Nezaobilazna tema intervjua bio je njegov otac Dejan, posebno zbog činjenice da igraju na istoj poziciji. "Možda nisam imao drugi izbor nego da krenem njegovim putem", nasmijao se Aleksandar, pa je onda nastavio nešto ozbiljnijim tonom. "Tata bi se možda od muke ugrizao za ruku da sam odabrao neki drugi put, ali bi me podržao bez obzira na sve. Prilikom dolaska u Lucern su i Inter i moja porodica vidjeli to kao dobar korak za razvoj."

Željan je dokazivanja, hoće da igra na najvišem mogućem nivou, ali zna da za to mora još mnogo da radi. "Moram da se dokažem na ovom nivou duži vremenski period, preda mnom je dug put. Od kada sam obuo kopačke maštam da zaigram u prvom timu Intera i da bi se to ostvarilo znam da je potrebno mnogo rada, vremena i strpljenja", zaključio je Stanković.