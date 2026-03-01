Eksplodirali iranski dronovi kod luksuznog kruzera u luci u Abu Dabiju. Zarobljen je veliki broj putnika uključujući i porodice sa djecom.

Izvor: X/clashreport/Printscreen

U Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), kruzer kompanije „TUI Cruises“ našao se u fokusu izvještavanja njemačkog lista „Bild“. Danas je u Abu Dabiju pogođena i francuska pomorska baza.

Ministarstvo odbrane Njemačke hitno se oglasilo tim povodom i saopštilo da su dva iranska drona pala na skladište u pomorskoj bazi Al Salam u Abu Dabiju, gdje je usidren i ovaj kruzer. Nije saopšteno više detalja o eventualnoj šteti niti o povrijeđenima.

What was the point of crawling, lying on the ground, and trying to turn the warring parties against each other? They don't miss us…

“Thick black smoke rose from Camp de la Paix, a French naval base in Abu Dhabi, after an Iranian drone or missile strike.”https://t.co/0BNqRWH4y4pic.twitter.com/kEygrBqTGo — Alain Weber (@alainpaulweber) March 1, 2026

Njemački list je uspio da stupi u kontakt sa jednim od putnika sa ovog kruzera. On je pričao „iz prve ruke“ šta se dogodilo.

„Oko 16.30 časova svi smo dobili hitno upozorenje na mobilnim telefonima. Rečeno nam je da se odmah okupimo u pozorištu broda.

Snažna eksplozija se čula u neposrednoj blizini. Posada nam je naložila da uđemo unutra, da se sklonimo od prozora i da ostanemo smireni.

Mnogi putnici, uključujući brojne porodice sa djecom, polako gube živce. Vladaju panika i strah od novih napada. Niko ne zna kako ćemo se izvući odavde“, ispričao je ovaj putnik.

WATCH: Iranian strike hitting French Naval Base in Abu Dhabi, UAE.pic.twitter.com/RwQ54tpmkB — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026