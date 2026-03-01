Jelena Tomašević se srušila na bini: Pjevačica odmah prebačena u bolnicu

Koncert pjevačice Jelene Tomašević u Baru prekinut je večeras nakon što se iznenada srušila na bini Doma kulture.
Iako je dvorana bila ispunjena do posljednjeg mjesta, publika je uspjela da čuje samo jednu pjesmu. Koncert Jelene Tomašević u Domu kulture Bar večeras je prekinut nakon što je pjevačici pozlilo na bini.
Tokom izvođenja druge numere, Jelena je iznenada kleknula, a članovi benda su joj odmah pritrčali u pomoć i izveli je sa scene.
Pjevačica je potom prevezena u Službu hitne medicinske pomoći, a organizatori su obavijestili prisutne da se koncert otkazuje zbog njenog zdravstvenog stanja.
Koncert je organizovan povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, kao poklon Opštine Bar.