Jelena Tomašević se srušila na bini: Pjevačica odmah prebačena u bolnicu

Koncert pjevačice Jelene Tomašević u Baru prekinut je večeras nakon što se iznenada srušila na bini Doma kulture.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Iako je dvorana bila ispunjena do posljednjeg mjesta, publika je uspjela da čuje samo jednu pjesmu. Koncert Jelene Tomašević u Domu kulture Bar večeras je prekinut nakon što je pjevačici pozlilo na bini.

Tokom izvođenja druge numere, Jelena je iznenada kleknula, a članovi benda su joj odmah pritrčali u pomoć i izveli je sa scene.

Pjevačica je potom prevezena u Službu hitne medicinske pomoći, a organizatori su obavijestili prisutne da se koncert otkazuje zbog njenog zdravstvenog stanja.

Koncert je organizovan povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, kao poklon Opštine Bar.