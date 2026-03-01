logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jelena Tomašević se srušila na bini: Pjevačica odmah prebačena u bolnicu

Jelena Tomašević se srušila na bini: Pjevačica odmah prebačena u bolnicu

Autor Marina Cvetković
0

Koncert pjevačice Jelene Tomašević u Baru prekinut je večeras nakon što se iznenada srušila na bini Doma kulture.

Jelena Tomašević se srušila na bini: Pjevačica odmah prebačena u bolnicu Izvor: MONDO/Matija Popović

Iako je dvorana bila ispunjena do posljednjeg mjesta, publika je uspjela da čuje samo jednu pjesmu. Koncert Jelene Tomašević u Domu kulture Bar večeras je prekinut nakon što je pjevačici pozlilo na bini.

Tokom izvođenja druge numere, Jelena je iznenada kleknula, a članovi benda su joj odmah pritrčali u pomoć i izveli je sa scene.

Pjevačica je potom prevezena u Službu hitne medicinske pomoći, a organizatori su obavijestili prisutne da se koncert otkazuje zbog njenog zdravstvenog stanja.

Koncert je organizovan povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, kao poklon Opštine Bar.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Jelena Tomaševic pjevačica Bar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ