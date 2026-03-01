logo
Mračni psihološki triler zaludio svijet: Priča o nestaloj djevojčici prva na listi s najvećom gledanosti na Netflixu

Autor Dragana Tomašević
"Firebreak" je zauzeo prvo mjesto na globalnoj popularnoj listi filmova krajem februara, sa najviše gledanosti u svijetu

Najgledaniji film na platformi Netflix je španski film „Firebreak“, priča o majci koja usred šumskog požara očajnički pokušava da pronađe svoju osmogodišnju ćerku.

Riječ je o španskom psihološkom trileru u kojem glavna junakinja Mara odlazi sa porodicom u šumski dom kako bi zatvorili neka lična poglavlja nakon smrti njenog muža. Sa njom su ćerka Lide, brat od strica Luis, njegova supruga Elena i njihov sin. Plan je da spakuju staru ljetnju kuću i pripreme je za prodaju.

Lide se protivi prodaji, a majka pokušava da je utješi obećanjem da će prije odlaska posjetiti neka od najdražih mjesta njenog oca. Međutim, planove prekida nekontrolisani šumski požar, zbog kojeg dobijaju naređenje za hitnu evakuaciju.

 Nakon što su već utovarili kombi, Mara shvata da Lide nema. U panici poziva policiju, koja pretražuje područje koliko to dozvoljava opasnost od požara. Ne želeći da izgubi ćerku nedugo nakon supruga, Mara donosi očajničku i rizičnu odluku – ignoriše naređenje za evakuaciju i sama kreće u potragu kroz šumu ispunjenu dimom.

Ubrzo postaje jasno da iza Lideinog nestanka stoji nešto mnogo ozbiljnije nego što se u početku činilo.

Netflix film

