Nastavlja se crnogorski fudbalski šampionat, u subotu najveći derbi - Budućnost protiv Sutjeske

Izvor: MONDO/Balša Janković

Vrijeme je za nastavak MeridianBet Prve fudbalske lige, odmah je na redu najveći crnogorski derbi i duel Budućnosti i Sutjeske koji je zakazan za subotu od 14 sati na stadionu pod Goricom.

Podgoričani nakon rezultatski očajnog prvog dijela sezone (2026. su dočekali na sedmom mjestu) žele da naprave zaokret, a kao idealan scenario za drugi dio sezone trener Miodrag Božović je "izabrao":

"Da osiguramo izlazak na evropsku scenu".

Ambicije su, dakle, nešto drugačije nego ranijih sezona jer Budućnost u nastavak šampionata ulazi sa 11 bodova manje od Sutjeske. Da li to znači i da odustaje od titule?

"Da dođemo do pozicija koje vode u Evropu, onda ćemo da vidimo. Ako dobijemo Sutjesku smanjićemo minus na osam bodova, opet to ne bi značilo ništa. Kao što ne bi značilo ni da Sutjeska poslije derbija ode na 14", kaže Božović.

Budućnost je na polusezoni promijenila trenera, promijenila je i veliki broj igrača - da li je sada bolja nego jesenas?

"Od one Budućnosti kakva je bila u finišu prvog dijela sigurno jeste bolja. Vidjećemo. Doveli smo neke igrači koji su prava pojačanja, kao i neka od kojih u narednom periodu očekujemo da to budu", dodao je popularni Grof.

Sutjeska je lider i prvi favorit za titulu.

"Očekujemo tešku utakmicu, koja će nadam se da bude lijepa za gledanje. Sutjeska je prva, mi sedmi na tabeli i potreban nam je izlaz iz rezulatske krize. Očekujemo i priželjkujemo pobjedu, ali niko to ne može da garantuje. Garantujemo samo borbu i da ćemo dati sve od sebe", istakao je Božović.

O Sutjesci se zna dosta toga.

"Gledamo ih, znamo sve o njima, ali vjerovatno i oni o nama. Ima u Sutjesci nekih igrača koje smo možda i mi željeli tokom prelaznog roka, ali završili su kod njih. Dobro se poznaju ekipe, veća želja i motivacija mogu da presude".

U Budućnosti i oko nje je situacija toksična, navijači i uprava su u sukobu - sve to se vjerovatno reflektuje i na ekipu.

"Na mene to ne utiče. Radim svoj posao i ne razmišljam o tome. Na igrače možda utiče, ovo je najveći derbi Crne Gore i kome se sada ne igra, ne treba ni da igra. Klub radi šta treba da radi, a navijači imaju svoj stav. Iskreno se nadam da će da se pronađe kompromis", jasan je Božović.

Na pitanje da li je i slutio kakve probleme ima Budućnost kada je dolazio, Božović je poentirao:

"Znao sam sve, jer ovaj klub ne može bez problema. Ovdje nije dobro ni kad je dobro. Da je sve u redu, ja ne bih ni bio ovdje", zaključio je iskusni stručnjak.