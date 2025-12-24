Božović će tako postati peti šef stručnog štaba Budućnosti u tekućoj sezoni, a na klupi će zamijeniti Dejana Vukićevića, sa kojim je klub nakon završetka jesenje polusezone sporazumno raskinuo saradnju.

Izvor: YouTube/Mojih TOP 11 sa Nebojšom Petrovićem

Kako je večeras potvrđeno iz Fudbalskog kluba Budućnost, na sjednici Upravnog odbora donijeta je odluka da Grof Božović bude imenovan za novog trenera podgoričkog kluba, prenosi Dan.

Prije Vukićevića, ekipu aktuelnog šampiona Crne Gore predvodili su Ivan Brnović, Nenad Lalatović i Ivica Delić.

Ovo nije jedina promjena u redovima Budućnosti. Novi sportski direktor „plavih“ je Nenad Maslovar, nekadašnji predsjednik i sportski direktor Grblja, kao i predsjednik Udruženja klubova FSCG – Jug. Maslovar će na toj poziciji naslijediti Gavrila Petrovića, koji će u narednom periodu preuzeti rukovođenje Omladinskom školom.

Zvanična promocija Grofa Božovića i Nenada Maslovara biće održana u narednim danima.