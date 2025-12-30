Spalević kazao da je „Varvarima" pružena ruka, ali su najvatreniji navijači šampiona Crne Gore u svom saopštenju su naveli da tu ruku ne prihvataju

Izvor: MONDO/Balša Janković

Na predstavljanju novog trenera Miodraga Grofa Božovića i sportskog direktora Nenada Maslovara, predsjednik Budućnosti Boris Spalević je govorio o problemu sa navijačima.

Poručio je da je „Varvarima" pružena ruka, ali su najvatreniji navijači šampiona Crne Gore u svom saopštenju su naveli da tu ruku ne prihvataju, prenosi Dan.

"Sukob s upravom kluba započet je imenovanjem sportskog direktora, sada već bivšeg, jer je to bila kap koja je prelila čašu sa imenovanjem u fudbalskom klubu Budućnost po partijskoj liniji. Upozorili smo tada da će ta odluka dovesti do ovoga gdje smo sad, naš stav iznijet u upravnom odboru je tad zanemaren i napravio se potez koji nas je na terenu doveo do najniže grane u novijoj istoriji. Ako se pruženom rukom smatra smjena toga čovjeka na način da on bude sklonjen od očiju javnosti (jer je sva pažnja okrenuta ka rezultatima prvog tima) i nagrađen dobijanjem prostora da svo svoje neznanje pokaže i dodatno sroza dio kluba (omladinsku školu) koja je jedina ostala svijetla tačka kluba, mi tu pruženu ruku ne prihvatamo. To smo pokazali i nedolaskom na „radni doručak", a pokazaćemo i prvom prilikom na stadionu. Nije nama Gavrilo Petrović problem, nama je problem ophođenja prema klubu kao prema gradskom preduzeću, kao plijenu političke podjele, kao potencijalnim radnim mjestima za političke uhljebe. I dok god to bude vaš pravac vođenja i dok god ne smognete snage da stanete iza svoje odluke i oduprete se pritiscima centara moći, mi nećemo odustati od naše borbe protiv vas, takvih – nikakavih", ističe se u saopštenju „Varvara".