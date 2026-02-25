Istraga o kršenju finansijskog fer-pleja je završena i svakog trenutka očekuje se žestoka kazna za Mančester siti.

Mančester siti mogao bi da ostane bez čak 60 bodova, ako bude proglašen krivim po nekim od najozbiljnijih tačaka optužnice koje su iznesene protiv njega, upozorio je stručnjak za finansije u fudbalu Kiran Megvajer. U pitanju je dobro poznata istraga o kršenju finansijskog fer-pleja koja je završena u decembru 2024. godine, međutim nezavisna komisija još nije saopštila svoju konačnu odluku i još nije poznato kada će to uraditi.

S obzirom na to da se radi o 115 optužbi protiv Mančester sitija, zbog navodnih finansijskih prekršaja i to u periodu od 2009. do 2018. godine, kao i da je Premijer liga znala da kažnjava neke druge klubove za slične stvari (Everton i Notingem Forest), očekuje se da se slično ponaša i prema "građanima".

Naravno, s obzirom na reciprocitet krivičnog djela, očekuje se i veća kazna, pa tako Kiran Megvajer pretpostavlja da bi to trebalo da bude između 40 i 60 bodova, što u bilo kojoj sezoni Premijer lige znači i borbu za opstanak.

Siti je negirao inače bilo kakvu krivicu i vjeruje se da je u klubu prisutno uverenje da će biti oslobođeni optužbi. Prošlo je četrnaest mjeseci od završetka saslušanja, a komisija i dalje razmatra slučaj. Stručnjak za finansije u fudbalu Kiren Magvajer pomno prati cijeli proces i navodi da je tokom tribunala i od strane odbrane i od strane tužilaštva podneseno oko 500.000 dokaza, pa dodaje da iako se ne zna kada će odluka biti saopštena - Siti će je dobiti 24 sata ranije prije svih.

"Premijer liga ne može da izbaci Mančester siti u Ligu jedan ili Ligu dva, tako da jedina opcija može da bude oduzimanje bodova. Ako pogledamo presedane, imali smo Everton i Notingem forest sa oduzimanjem šest, odnosno četiri boda za jedan prekršaj koji je obuhvatao period od tri godine. Optužbe protiv Mančester sitija odnose se na period od devet godina, što je znatno više. Nismo sigurni o kojim se tačno brojkama radi, ali verovatno su prilično velike", rekao je finansijski ekspert i dodao svoju prognozu:

"Zato mislim da na ono što smo vidjeli kod Foresta i Evertona treba dodati jednu nulu, pa bi oduzimanje između 40 i 60 bodova, po mom mišljenju, bilo u skladu sa logikom ranijih odluka. Ako žele da idu i dalje, onda ne znamo kolika bi kazna mogla da bude, u zavisnosti od težine prekršaja", zaključio je Megvajer.