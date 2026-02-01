Totenhem se vratio iz mrtvih protiv Mančester sitija i izborio remi (2:2) prelijepim golom Dominika Solankea.

Napadač Totenhema, Dominik Solanke, postigao je jedan od najljepših golova sezone u remiju protiv Mančester Sitija, 2:2. Udarcem petom, u trku, šokirao je favorita i golmana Đanluiđija Donarumu. Ekipa Pepa Gvardiole nije se oporavila od tog trenutka i napustila je London sa samo jednim osvojenim bodom, iako je imala vođstvo od 2:0.

Ovim golom, Solanke je indirektno pomogao lideru Arsenalu, koji je ovog vikenda u gostima savladao Lids sa 4:0 i sada ima šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Mančester Siti.

Novi štoper Sitija, Mark Geji, doskorašnji kapiten Kristal Palasa, neslavni je protagonista „građana“, jer je praktično njegovom intervencijom Solanke postigao gol za 1:2 u 53. minutu. U 70. minutu Totenhem je izjednačio nakon Geijeve greške na sredini terena i dodavanja glavom „nikome“, u prostor između saigrača Nika O’Rajlija i Nika Gonzalesa. Nijedan od njih dvojice nije stigao do lopte, već je prvi reagovao Konor Galager, koji je prije dvije nedjelje prešao u Totenhem iz Atletiko Madrida. Izneo je loptu do desne ivice kaznenog prostora, centrirao, a zatim je uslijedio jedan od momenata karijere Dominika Solankea – majstorski gol za konačnih 2:2.

Solanke je petom lobovao visokog 196 centimetara Donarumu.

Siti je u prvom poluvremenu vodio 2:0 golovima Rajana Šerkija i Antoana Semenja, januarskog pojačanja iz Bornhmuta, ali vođstvo nije bilo dovoljno da Gvardiolin tim mirno priveo meč kraju. Današnji rezultat mogao bi imati veliki značaj u borbi za titulu, u kojoj Arsenal diktira tempo i grabi ka prvom naslovu prvaka još od 2004. godine, perioda „Nepobjedivih“ pod Arsenom Vengerom.



